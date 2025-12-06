Mundial Fútbol 2026
Calendario oficial de España en el Mundial 2026: días y horarios de los partidos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay
Consulta las sedes, fechas y horarios de los partidos de España en la fase de grupos del Mundial 2026.
La selección española de fútbol, que el viernes conoció a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, ya sabe los días y horarios oficiales de sus partidos en la primera fase de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Los de Luis de la Fuente arrancará la competición enfrentándose a Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos), a las 12:00 hora local (18:00 horario peninsular).
El segundo partido de la selección española de fútbol será ante Arabia Saudí el 21 de junio, también en Atlanta a las 12:00 hora local (18:00 horario peninsular).
Por último, España cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 jugando ante Uruguay el 26 de junio en Guadalajara a las 20:00 hora local (03:00 horario peninsular del ya 27 de junio).
Calendario España en la fase de grupos del Mundial
- España - Cabo Verde (15 de junio / 18:00 horario peninsular / Atlanta)
- España - Arabia Saudí (21 de junio / 18:00 horario peninsular / Atlanta)
- Uruguay - España (madrugada del 26 a 27 de junio / 03:00 horario peninsular / Guadalajara)
