Calendario oficial de España en el Mundial 2026: días y horarios de los partidos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

La selección española de fútbol, que el viernes conoció a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, ya sabe los días y horarios oficiales de sus partidos en la primera fase de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Los de Luis de la Fuente arrancará la competición enfrentándose a Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos), a las 12:00 hora local (18:00 horario peninsular).

El segundo partido de la selección española de fútbol será ante Arabia Saudí el 21 de junio, también en Atlanta a las 12:00 hora local (18:00 horario peninsular).

Por último, España cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 jugando ante Uruguay el 26 de junio en Guadalajara a las 20:00 hora local (03:00 horario peninsular del ya 27 de junio).

Calendario España en la fase de grupos del Mundial