El representante de Pogba afirma que el jugador no irá al Barcelona

El representante del centrocampista del Juventus de Turín Paul Pogba, Mino Raiola, descartó hoy que el jugador vaya a dejar el club italiano para fichar por el Barcelona. "Barcelona. Si tengo que decir la verdad, no, porque ya habíamos hablado con ellos y existía la imposibilidad de comprarlo", afirmó en una entrevista al programa radiofónico de la Rai "La politica nel pallone" (La política en el balón).

El representante admitió, sin embargo, que "no hay preacuerdo con nadie" para la próxima temporada y reveló que durante el pasado mercado de fichajes habían tenido varias ofertas.

"Al final había tres grandes equipos que habían puesto sobre la mesa entre 85 millones (de euros) o algo más con bonus, llegando hasta los 100, pero no concluyeron las negociaciones porque Pogba no quería irse y el Juventus no quería empezar a negociar porque quería que se quedase al menos otro año", detalló. "Él ha escogido renovar el contrato con el Juventus (...) y hemos dicho que cuando sintamos que es el momento correcto, con el proyecto correcto y el equipo correcto, y todas las parte estén de acuerdo, Juventus, Pogba y el otro club, podremos irnos", añadió.

Opción de renovar con la Juventus

También dejó abierta la puerta a que Pogba se quede otra temporada más en el club "bianconero". "Dijimos que no el año pasado a varios equipos, vamos midiendo el momento. Esto quiere decir que Pogba no ha decidido irse seguro al final de la temporada (...) Puede que se quede otro año en el Juventus, ¿por qué no?", concluyó. El jugador francés, de 22 años, está considerado una promesa del fútbol europeo y fue elegido mejor jugador joven del Mundial de 2014.