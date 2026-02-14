Real Madrid - Real Sociedad: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, un auténtico partidazo entre los dos equipos más en forma en las últimas semanas en la competición liguera. Y es que el conjunto de Arbeloa ha enlazado seis triunfos consecutivos en LaLiga; mientras que el equipo de Pellegrino Matarazzo acumula cuatro victorias y dos empates en los últimos seis partidos ligueros, al margen de haber derrotado a Osasuna y Alavés para meterse en las semifinales de la Copa del Rey.

El conjunto blanco está a un punto del Barcelona y, si se impone esta noche a la Real Sociedad, dormiría como líder de la primera división a la espera del Girona - Barcelona del próximo lunes. Pese a que el juego del Madrid sigue sin convencer, los resultados le han llevado a rozar la primera posición de la tabla, tras las victorias ante Levante (2-0), Villarreal (0-2), Rayo Vallecano (2-1) y Valencia (0-2).

Por su parte, la Real Sociedad todavía no conoce la derrota desde la llegada del italiano Pellegrino Matarazzo al banquillo del club donostiarra. La Real Sociedad ha recuperado su futbol y un nivel que le hacen poder soñar hoy con un triunfo histórico en el Santiago Bernabéu.

En el Real Madrid son baja Bellingham y Rodrygo. La gran duda es Kylian Mbappé, que no se entrenó el miércoles y el jueves, aunque entrenar con normalidad el viernes apunta a titular. La buena noticia para Arbeloa es el regreso de Vinícius, de baja ante el Valencia por acumulación de amarillas. Trent, en el lateral derecho, y Brahim Díaz, en el mediocentro, puede ser las dos grandes novedades en el once titular de hoy de Álvaro Arbeloa.

La Real Sociedad, que viene de un exigente partido de ida de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés, no podrá contar con Brais Méndez, Take Kubo, Barrenetxea, Luka Sučić, Zakharyan y Unai Marrero. El once titular de Matarazzo podría ser el siguiente: Remiro; Aramburu, Ćaleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marín; Guedes y Oyarzabal.

Posibles onces del Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga EA Sports

Real Madrid: Courtois: Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Brahim; Vinicius Jr y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Ćaleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marín; Guedes y Oyarzabal.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga EA Sports

El Real Madrid - Real Sociedad, partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

El partido Real Madrid - Real Sociedad se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, la última hora del encuentro, todos los goles y las reacciones.