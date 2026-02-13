Tsitsipas confiesa que se emborrachó por primera vez con Nadal y Federer

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, actual número 32 del mundo, contó una anécdota increíble en el último episodio del pódcast What's The Call, presentado por su exnovia Theodora Petalas. Durante la charla, el heleno relató cómo vivió su primera borrachera y los ilustres acompañantes que tuvo aquella noche: Rafa Nadal y Roger Federer.

Tsitsipas comenzó describiendo las diferencias de personalidad entre ambas leyendas: "Rafa es un poco introvertido; no va a hablar como Roger. Roger es un tipo muy seguro de sí mismo. Se acercará a ti, te hablará y te hará preguntas tontas. Es un niño, Roger es un niño, en el buen sentido. Me gusta que Roger sea así", explicó el griego.

"Anda, tienes que tomarte algo"

Más tarde relató un divertido episodio llegó al recordar una noche durante la Laver Cup:"Me emborraché por primera vez con Rafa y Roger [en la Laver Cup]. Esa fue la primera vez que bebí alcohol en mi vida. No tenía ni idea de qué pedir. Nunca había probado nada en mi vida. Roger me dijo: 'Anda, tienes que tomarte algo', y yo me dije: "Bueno, si Roger dice que tengo que tomarme algo, tengo que tomarme algo", relató.

Según el propio Tsitsipas, la velada terminó siendo especialmente animada. Él y Dominic Thiem acabaron bailando y cantando encima de las mesas en una noche que calificó de "divertida".

En lo deportivo, el inicio de 2026 no está siendo sencillo para Tsitsipas. Tras caer en su debut en Adelaida y no superar la segunda ronda del Open de Australia, el griego fue eliminado recientemente en octavos de final del torneo de Róterdam, prolongando una racha irregular en el circuito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.