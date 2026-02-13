Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una policía, atrapada entre el autobús y las bengalas en el Metropolitano: su caballo también sufre quemaduras

La agente fue atendida con heridas en una pierna y Jupol denuncia que el uniforme es "altamente inflamable".

Luis F. Castillo
Publicado:

Una agente de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional sufrió quemaduras por una bengala durante la previa del encuentro de semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

Según ha denunciado el sindicato policial Jupol, la agente quedó atrapada entre el autobús del equipo rojiblanco y varias bengalas encendidas por aficionados. Emergencias Madrid confirmó que fue atendida por Samur-Protección Civil con heridas leves en una pierna.

El sindicato explica que la policía quedó "atrapada" entre el vehículo del Atlético y un grupo de seguidores que activaron bengalas "a escasos centímetros" de los caballos, lo que generó "una situación de altísimo riesgo". Aunque las lesiones fueron leves, Jupol advierte de que "podría haber sido mucho más grave".

Material "altamente inflamable"

La organización policial también señala que el uniforme de la Unidad de Caballería está fabricado con tejido elástico tipo malla, un material "altamente inflamable", lo que podría haber provocado daños mayores. Además, el caballo que montaba la agente también sufrió quemaduras en la piel.

Jupol ha exigido que se investiguen los hechos, se identifique y sancione a los responsables del lanzamiento de bengalas y se revisen los protocolos de seguridad en los recibimientos de equipos para evitar que se repitan situaciones similares.

El sindicato ha aprovechado para denunciar "el nivel de exposición y riesgo" al que se enfrentan los agentes en los dispositivos de seguridad de partidos de fútbol, especialmente en los catalogados como de alto riesgo.

"El uso indiscriminado de material pirotécnico, la presión de grupos ultras y la falta de colaboración efectiva de los organizadores convierten estos operativos en intervenciones potencialmente lesivas", alertan.

"Compensación acorde al riesgo asumido"

Asimismo, reclaman que estos dispositivos cuenten con una "compensación acorde al riesgo asumido" y sostienen que agentes y ciudadanía asumen "el coste económico y físico de garantizar la seguridad de un espectáculo privado".

Por último, instan al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía a actuar "de forma decidida" para que los organizadores de eventos deportivos asuman todos los costes de los dispositivos de seguridad, incluida la compensación económica correspondiente.

