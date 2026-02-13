Jarro de agua fría de Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin: "Lentos y con el pie izquierdo"

El estreno del nuevo Aston Martin diseñado por Adrian Newey no está siendo el soñado en los test de pretemporada en Baréin. Después de que Lance Stroll criticara públicamente el rendimiento del monoplaza, este viernes fue Fernando Alonso quien se mostró autocrítico sobre la situación del equipo.

"Definitivamente no estamos en la posición que queríamos. Perdernos Barcelona fue un gran problema"

"Definitivamente no estamos en la posición que queríamos. Empezamos con el pie izquierdo, ya que perdernos Barcelona fue un gran problema, porque no sólo nos perdimos el test de Barcelona, sino también los días de rodaje previos. Algunos pilotos rodaron el coche el 9 de enero, así que llevan un mes analizando datos y resolviendo problemas", explicó el piloto asturiano en rueda de prensa sobre el AMR29.

Alonso incidió en que la falta de continuidad en pista está lastrando el desarrollo del monoplaza: "Cuando no se rueda limpio, tanda tras tanda, no se está avanzando realmente en la configuración. Si tenemos un programa de pruebas con tres rigideces diferentes en la suspensión, hacemos una tanda y de repente aparece algo en los datos, tenemos que revisar o cambiar el sensor, volvemos a intentarlo, pero es una hora después, así que la pista es diferente. Así que, nosotros también estamos encontrando limitaciones para optimizar el rendimiento porque no rodamos de forma continua", detalló.

¿Están a 4 segundos de sus rivales?

Sobre la distancia respecto a los equipos punteros, el asturiano fue prudente pero realista. "No lo sé, es difícil saberlo. Creo que Lance lo dijo porque en Barcelona estuvimos en 4,5 segundos y en los dos primeros días estuvimos en 4,5 o 5, así que parecía una tendencia en los últimos tres días", señaló.

Pese a todo, Alonso no pierde la esperanza de recortar terreno a medida que avancen las pruebas. "Hay vueltas en las que subimos y bajamos 8 décimas cambiando un ajuste, así que no es que necesitemos encontrar dos décimas al optimizar. Quizás podamos ganar segundos al optimizar todo. Esperemos que la semana que viene tengamos una mejor perspectiva. Como dije, somos realistas: no seremos los más rápidos en Melbourne. Empezamos lentos y con el pie izquierdo, pero es difícil adivinar dónde estaremos", concluyó el ovetense.

El equipo británico afronta ahora una semana clave para intentar reconducir una pretemporada que, de momento, ha arrancado lejos de las expectativas. El Mundial de Fórmula 1 arrancará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park.

