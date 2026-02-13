Joan Laporta raja del arbitraje en el Metropolitano: "Llueve sobre mojado"

El expresidente del FC Barcelona y aspirante a concurrir a las próximas elecciones, Joan Laporta, sha mostrado este viernes su malestar por el gol anulado por el VAR a Pau Cubarsí en la derrota azulgrana ante el Atlético de Madrid (4-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Nada es inocente. Es por eso que tenemos que luchar contra todo y contra todos"

A través de un mensaje en la red social X, el abogado barcelonés vinculó la acción con otro tanto invalidado recientemente. "Del gol mal anulado a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado porque nos recuerda al que le anularon a Lamine Yamal también incorrectamente en Anoeta. Nada es inocente. Es por eso que tenemos que luchar contra todo y contra todos", opinó.

Laporta aludía al precedente ante la Real Sociedad, cuando un gol de Lamine Yamal tampoco subió al marcador. Sus palabras se suman a las del presidente en funciones del club, Rafa Yuste, quien calificó de "vergüenza" la actuación del VAR en el encuentro disputado en el Estadio Metropolitano.

Fallo del fuera de juego semiautomático

La sala VOR tardó más de seis minutos en revisar la acción de Cubarsí. Según explicó el Comité Técnico de Árbitros (CTA), el retraso se debió a un fallo en el sistema de fuera de juego semiautomático al tratarse de una "situación de mucha densidad de jugadores".

Además de criticar el arbitraje, Laporta también se refirió al estado del terreno de juego. Lamentó "las malas condiciones del césped" del Metropolitano, donde el Barça sufrió una derrota que complica su pase a la final.

"Sufrimos un conjunto de adversidades, desde un césped en malas condiciones a un gol mal anulado que no nos permitió iniciar una remontada que es posible en la vuelta si todos juntos apoyamos y animamos al equipo, como en las grandes noches épicas que hemos vivido en el estadio", añadió.

Convencido de la remontada

El dirigente quiso trasladar "todo su apoyo" a la plantilla, al técnico Hansi Flick y al director deportivo Anderson Luis de Souza 'Deco', y se mostró "convencido" de que el equipo puede firmar "una gran remontada" en el partido de vuelta, previsto para el 3 de marzo.

"Pido a los socios y socias y a toda la afición que les hagáis notar el cariño que les tenemos y lo orgullosos que nos hacen sentir por cómo defienden nuestros colores", concluyó.

