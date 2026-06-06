León XIV: "¿Real Madrid o Barça? El papa es de todos los equipos, pero Robert Prevost..."

¿Real Madrid o Barça? El Papa León XIV no ha rehusado la pregunta más 'comprometida' en el fútbol español y ha declarado que es fan del equipo blanco, pero en su respuesta ha tirado de picardía al diferenciar los gustos del papa con los de la persona, Robert Prevost.

"El papa es de todos los equipos... pero Prevost es del Real Madrid"

Minutos antes de que el pontífice aterrizara en Madrid, un periodista le ha preguntado por el equipo del que es seguidor: "Estamos yendo a España, la gran pregunta es ¿Real Madrid o Barça?", a lo que el sumo pontífice ha respondido con elegancia y picardía para no enfadar a nadie: "Esa es fácil... el papa es de todos los equipos... pero Prevost es del Real Madrid", dijo casi susurrando y dejando claro que no desea 'posicionarse' desde su cargo, pero sí desde su favoritismo personal.

Florentino: "Es un orgullo que el papa sea madridista"

Por otra parte, Florentino Pérez se refirió a estas palabras en su discurso final de campaña antes de las elecciones presidenciales de este domingo en las que se medirá al candidato Enrique Riquelme: "Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad".

Más de tenis que de fútbol

Una afirmación que hasta ahora prácticamente nadie conocía, básicamente porque no se ha prodigado mucho hablando de fútbol, y es que en su momento, cuando fue elegido en mayo del año pasado, reconoció que es más aficionado al tenis: "Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista... Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora. También me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente", reafirmó en una de sus primeras entrevistas como papa.

Además, poco después de proclamarse como nuevo pontífice, León XIV recibió a Jannik Sinner en el Vaticano y protagonizó una divertida anécdota con el ahora número 1 de la ATP. Jannik obsequió al Santo Padre con una raqueta, un regalo que Leo XIV agradeció: "Anoche ganaste", le dijo el Papa León XIV a Jannik Sinner, a lo que el de San Cándido responde: "Sí, si lo conseguimos". El transalpino sacó una pelota y animó al Santo Padre a jugar un poco, a lo que respondió con humor. "No, que aquí todo se rompe, quizás la próxima vez", señaló León XIV entre las risas de los asistentes.

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