Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

El Real Madrid ficha a Yan Diomande por siete temporadas

El extremo costamarfileño se convierte en nuevo futbolista del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2033.

Yan Diomande, en un partido con el Leipzig

El Real Madrid ficha a Yan Diomande por siete temporadas | Jan Woitas / dpa

Publicidad

El Real Madrid anunció este jueves el acuerdo con el RB Leipzig alemán para el traspaso del internacional marfileño Yan Diomande, que jugará en la capital de España durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

"El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", informaba el Real Madrid en un breve comunicado.

Leganés, Leipzig y... Real Madrid

El futbolista marfileño de 19 años ya sabe lo que es jugar en LaLiga, en la que debutó como profesional con el Leganés en marzo de 2025, precisamente contra el Real Madrid. En el pasado mercado de verano, abandonó la disciplina del conjunto pepinero en dirección al Leipzig alemán.

Su buen rendimiento en la Bundesliga le permitió ser nombrado mejor jugador debutante en el campeonato doméstico alemán. Terminó la temporada con 12 goles y 9 asistencias en 33 encuentros, así como un gol y una asistencia en la Copa de Alemania. Además, disputó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Costa de Marfil, su selección. En su primer partido en la cita mundialista, contra Ecuador, fue nombrado mejor jugador del encuentro.

Yan Diomande se convierte en el quinto fichaje del equipo blanco en esta ventana estival, después de los del español Marc Cucurella, el francés Ibrahima Konaté, el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.

Gil Membrado hace historia: el español más joven en ganar en el Mundial Júnior de Rallies

El piloto de rallies Gil Membrado

Publicidad

Deportes

Alcaraz con un cono en su ojo derecho

El nuevo método de entrenamiento de Carlos Alcaraz: ¿por qué utiliza un parche en el ojo derecho?

Luis Rubiales, en el anuncio de las sedes de España para el Mundial 2030 celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

La cronología de una candidatura sin sede para la final: así se gestó el Mundial 2030

Imagen del futbolista David Owiri

Muere asesinado David Owiri, futbolista de 27 años: "Nuestro capitán fue víctima de un brutal ataque"

Carlos Alcaraz entrenando este viernes en Murcia
Tenis

Greg Rusedski, pesimista con el regreso de Alcaraz: "Ya puedes descartarlo del US Open, no hay manera de que..."

Claudio Tapia y Gianni Infantino, en el Atlanta Stadium el pasado 15 de julio
FIFA

AFA muestra su apoyo a la gestión de Gianni Infantino: "El camino es seguir trabajando bajo su liderazgo"

Rafa Jodar resta una pelota ante Lorenzo Musetti en Montreal
Tenis

Rafa Jódar somete a Lorenzo Musetti y se cita con Lehecka en los octavos de Montreal

El de Leganés vuelve a ganar al italiano (6-4 y 6-3) y avanza a los octavos de final del Masters 1.000 de Canadá.

Vinicius Jr en una publicación en su cuenta junto a la del Real Madrid en Instagram.
Vinicius Jr

Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032: "6 años más y para siempre"

El club lo ha confirmado así desde un comunicado oficial en su página web y redes sociales.

Pablo Sievert, en pleno reto por Madrid

El reto viral del runner Pablo Sievert: correr por superficie siguiendo todas las líneas del Metro de Madrid

El piloto de rallies Gil Membrado

Gil Membrado hace historia: el español más joven en ganar en el Mundial Júnior de Rallies

Yan Diomande, en un partido con el Leipzig

El Real Madrid ficha a Yan Diomande por siete temporadas

Publicidad