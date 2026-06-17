Bernardo Silva, nuevo jugador del Real Madrid hasta junio de 2028

El Real Madrid ha comunicado de forma oficial el fichaje de Bernardo Silva para las dos próximas temporadas, segundo fichaje tras el de Marc Cucurella.

"El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", informa el club blanco en un breve comunicado.

Tras finalizar su contrato con el Manchester City, Bernardo Silva, de 31 años y quien se encuentra con Portugal en el Mundial de fútbol, llega al club blanco como refuerzo en el centro del campo. Se trata del segundo fichaje para José Mourinho tras el de Marc Cucurella, también anunciado esta misma semana.

Bernardo Silva se formó en las categorías inferiores del Benfica antes de fichar por el Mónaco, con el que ganó la Liga francesa, y posteriormente por el Manchester City, en 2018. Con el club inglés logró seis títulos en la Premier League, el Mundial de clubes y la Liga de Campeones de 2023, entre otros títulos.

Con la selección de Portugal ganó dos Ligas de Naciones (2019 y 2025) y, ahora mismo, está en el Mundial 2026 donde hoy debuta el combinado luso ante la RD del Congo.

Konaté y Dumfries, fichajes inminentes del Real Madrid

Tras las incorporaciones de Silva y Cucurella, se espera en los próximos días la confirmación de los fichajes del central francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre del Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028.

Konaté y Dumfries fueron compromisos que adoptó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la campaña de las elecciones que acabó ganando el pasado día 7 de junio.