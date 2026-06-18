Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

El Real Madrid anuncia el fichaje de Ibrahima Konaté hasta junio de 2030

El club blanco hace oficial el tercer fichaje de cara a la próxima temporada: Ibrahima Konaté.

Ibrahima Konaté, antes del Francia - Senegal

Ibrahima Konaté, antes del Francia - Senegal Reuters

Publicidad

Marc Curcurrella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. El Real Madrid ha anunciado este jueves su tercer refuerzo de cara a la próxima temporada, el francés Ibrahima Konaté, procedente del Liverpool.

"El Real Madrid C. F. e Ibrahima Konaté han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informa el club blanco.

Tras cinco temporadas en el Liverpool, el central galo de 27 años aterriza en el Santiago Bernabéu para reforzar la defensa del Real Madrid. Se trata del tercer fichaje del club blanco de cara a la próxima temporada, tras los de Marc Cucurella y Bernardo Silva.

Después de debutar en el F. C. Sochaux-Montbéliard II, Konaté fichó por el RB Leipzig en 2017, donde jugó durante cuatro temporadas. Tras su paso por la Bundesliga, el defensa central francés fue fichado por el Liverpool en 2021. En Anfield, Konaté ha ganado una Liga inglesa, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

La pasada temporada, el central, de 27 años, disputó 36 encuentros con el Liverpool en la Premier League, en los que anotó un gol, y otros diez en la Liga de Campeones, en los que sumó otro tanto. En total, superó los 4.200 minutos jugados, con apenas diez tarjetas amarillas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿La IA mantiene a España como favorita al Mundial 2026 pese al tropiezo ante Cabo Verde?

La IA sigue eligiendo a España como favorita

Publicidad

Deportes

Lorenzo Musetti felicita a Carlos Alcaraz tras su partido en Turín

Lorenzo Musetti elige entre Alcaraz y Sinner: "En cuanto a estética, a la belleza del juego, diría que..."

Carlos Alcaraz, en dos fotografías de su Instagram

Carlos Alcaraz avanza en sus entrenamientos y eleva la intensidad sobre la pista

Ibrahima Konaté, antes del Francia - Senegal

El Real Madrid anuncia el fichaje de Ibrahima Konaté hasta junio de 2030

Paula Badosa, emocionada tras su victoria ante Coco Gauff
Tenis

Paula Badosa resurge con una gran victoria ante Coco Gauff en Berlín: "Finalmente me vi a mí misma en la pista"

Eric Roy, entrenador del Brest
Francia

Muere Eric Roy, entrenador del Brest, a los 58 años

Camiseta falsa de España
Mundial

Estafa en el Mundial de Fútbol: cómo diferenciar una camiseta falsa de la oficial

La Policía Nacional interviene en España 66.000 camisetas falsificadas de distintas selecciones del Mundial de Fútbol. Las traían desde Asia para después vender aquí en mercadillos o en páginas fraudulentas. En muchos casos, haciendo creer al comprador que son las oficiales.

El exfutbolista Gerard Piqué
Real Madrid

El dardo de Piqué a Arbeloa: "Quería que se quedara, daba mucho juego como el momento vitrinas"

El exinternacional ve a España más cerca del título tras el empate ante Cabo Verde: "Tenemos más opciones de ganar el Mundial".

Irán vs Nueva Zelanda del Mundial 2026

Despiden a un narrador por confundir a Irán con Nueva Zelanda durante unos minutos en el Mundial

El Niño Jesús con la camiseta de México

El Niño Jesús de la catedral de Ciudad de México también juega el Mundial 2026

Florentino Pérez en la Asamblea de Socios del Real Madrid

El Madrid solicita a UEFA medidas disciplinarias contra el Barcelona por el 'caso Negreira'

Publicidad