El Real Madrid anuncia el fichaje de Ibrahima Konaté hasta junio de 2030

Marc Curcurrella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. El Real Madrid ha anunciado este jueves su tercer refuerzo de cara a la próxima temporada, el francés Ibrahima Konaté, procedente del Liverpool.

"El Real Madrid C. F. e Ibrahima Konaté han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informa el club blanco.

Tras cinco temporadas en el Liverpool, el central galo de 27 años aterriza en el Santiago Bernabéu para reforzar la defensa del Real Madrid. Se trata del tercer fichaje del club blanco de cara a la próxima temporada, tras los de Marc Cucurella y Bernardo Silva.

Después de debutar en el F. C. Sochaux-Montbéliard II, Konaté fichó por el RB Leipzig en 2017, donde jugó durante cuatro temporadas. Tras su paso por la Bundesliga, el defensa central francés fue fichado por el Liverpool en 2021. En Anfield, Konaté ha ganado una Liga inglesa, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

La pasada temporada, el central, de 27 años, disputó 36 encuentros con el Liverpool en la Premier League, en los que anotó un gol, y otros diez en la Liga de Campeones, en los que sumó otro tanto. En total, superó los 4.200 minutos jugados, con apenas diez tarjetas amarillas.