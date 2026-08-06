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Gavi cumple con su promesa tras ganar el Mundial y se tiñe de rosa

El mediocentro sevillano ha regresado a lo entrenamientos con el Barcelona tras cumplir con su promesa después de ganar el Mundial 2026.

Gavi, en su regreso a los entrenamientos este jueves

Gavi se tiñe de rosa para cumplir con su promesa tras ganar el Mundial 2026 | Antena 3 Deportes

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha regresado este jueves a los entrenamientos del Barcelona, acortando en seis días sus vacaciones, y lo ha hecho con un llamativo look fruto de la promesa que realizó si España ganaba el Mundial 2026. El centrocampista los Palacios y Villafranca (Sevilla) se ha ejercitado hoy em la Ciudad Deportiva Joan Gamper con un llamativo pelo rosa.

El futbolista de 22 años, al igual que hizo Marc Cucurella al tatuare la cara de Luis de la Fuente, ha cumplido con su promesa después de que la selección española de fútbol levantará la Copa del Mundo el pasado 19 de julio tras imponerse a Argentina, con un gol de Ferran Torres.

El jugador andaluz estaba citado el miércoles 12 de agosto, como los otros siete azulgranas que levantaron la Copa del Mundo el 19 de julio en Estados Unidos (Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri', Ferran Torres y Lamine Yamal), pero ha acortado sus vacaciones y este jueves ha iniciado la puesta a punto con una sesión de trabajo individual.

Gavi, novedad de hoy en la pretemporada culé a la espera del resto de mundialistas

'Gavi' ha cumplido la promesa de teñirse de rosa si ganaba el Mundial con España y ya está a las órdenes de Hansi Flick, quien ha dirigido una sesión matinal con todos los futbolistas disponibles del primer equipo, reforzada por 17 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil.

Han participado en la sesión de este jueves Tommy Marqués, Gistau, Shane Kluivert, Álex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ebrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Diarra.

La plantilla volverá a ejercitarse esta misma tarde para completar una jornada de doble sesión, dentro de la preparación del triangular que disputará este sábado en Udine (Italia).

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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