Rajada de Xavi contra el árbitro: "Le he dicho que ha sido un desastre"

Dijo que no volvería a hablar de los árbitros, pero la eliminación ante el PSG fue demasiado. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, criticó la actuación del colegiado en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain (1-4), una eliminatoria que, a su juicio, cambió radicalmente a partir de la expulsión de Ronald Araujo en el minuto 29.

"Nos vamos contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Cuando jugamos once contra once, creo que estábamos bien situados en defensa. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Fue demasiado pitar roja en aquella jugada. No es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas y ahí hay otro partido", dijo Xavi en declaraciones a Movistar.

Buscó a Istvan Kovacs

El técnico culé, que acabó expulsado por protestar ostensiblemente en la banda, cree que el trabajo de toda la temporada se terminó por una decisión arbitral: "A mí me gusta jugar once contra once todos los minutos. Sabemos que hay expulsiones el fútbol, pero esta es innecesaria". De hecho, tras el encuentro Xavi se dirigió al colegiado Istvan Kovacs para decirle que estuvo "muy mal" y que su actuación fue "un desastre".

Tras la expulsión, Xavi reconoció que dudó si cambiar a Pedri o a Lamine Yamal, autor de la asistencia del primer gol de Raphinha: "Hemos dudado porque Pedri también sale de una lesión, pero queríamos algo de control, con patas arriba teníamos a Raphinha, Lewandowski y a Cancelo, pero hemos cambiado a Lamine, que estaba bien. Por mucho que hablemos, la jugada marca la eliminatoria".

Ya desde la sala de prensa, el preprador egarense mantuvo el mismo discurso y recordó, "desde la calma y la reflexión", que a su juicio en la ida el árbitro no mostró la segunda amarilla a Vitinha al interpretar que no podía dejar a un equipo con un jugador menos en una eliminatoria de Champions.

"Se deja caer Barcola"

"Araujo se aparta y se deja caer Barcola. Me hubiera gustado jugar once contra once. En el fútbol actual tiene que ser una acción muy clara para que un equipo se quede con uno menos", abundó Xavi. Y es que el técnico cree que el equipo "no está teniendo suerte" con los arbitrajes desde que llegó en el banquillo azulgrana.

Más allá de la expulsión, Xavi lamentó errores puntuales en la jugada del primer gol y del penalti de Cancelo a Dembélé con el que Mbappé desequilibró el partido ya desde los once metros.

Pese a la eliminación, el entrenador azulgrana elogió a sus futbolistas: "Estamos construyendo algo que puede ser bonito y fructuoso, hemos competido bien y hemos hecho una Champions muy buena, ante grandes equipos de Europa, estoy muy orgulloso, con gente joven que madurará… el Barça volverá y volverá más fuerte", vaticinó.

