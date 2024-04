Barcelona - PSG: onces oficiales y partido de cuartos de final de la Champions League en directo

El FC Barcelona no ha podido ganar ni Supercopa de España ni Copa del Rey, tiene la Liga complicada pero no imposible (a 8 del Madrid con 21 por jugar y un enfrentamiento entre ambos este próximo domingo), es por eso que la Champions League cobra una importancia y una relevancia máxima en Can Barça.

Además, el haber caído en la fase de grupos en las dos últimas ediciones fue un palo para una entidad como la azulgrana, acostumbrada en los últimos 20 años a llegar lejos en la competición europea.

Hoy están ante una oportunidad de oro de dar un golpe encima de la mesa y eliminar a todo un PSG, hecho y moldeado para ganar una orejona que se les sigue resistiendo.