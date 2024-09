Rafa Mir, delantero del Valencia, detenido por un presunto delito de agresión sexual

Rafa Mir, delantero de 27 años del Valencia CF, ha sido detenido esta pasada noche por ser el presunto autor de una agresión sexual.

El ex del Sevilla ha pasado la noche bajo custodia policial en los calabozos de la Comandancia de la ciudad y no ha podido acudir al entrenamiento del Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna, algo que ha disparado las alarmas y lógicamente ha llamado la atención de compañeros, staff técnico, etc...

Habría agredido sexualmente a dos mujeres de 21 y 25 años

Hasta el momento no se conocen muchos detalles pero tal y como aseguran fuentes de la delegación del Gobierno, Mir podría haber cometido la agresión sexual contra dos mujeres, una de 21 y otra de 25, años en su propio domicilio. Además del delantero y las dos chicas, también habría participado en el acto un hombre que se encuentra en búsqueda por la Guardia Civil.

Las presuntas víctimas denunciaron lo sucedido e inmediatamente después necesitaron de asistencia médica. El futbolista de 27 años se encuentra ahora mismo en el calabozo del cuartel de la Guardia Civil en Valencia a la espera de hacer su correspondiente declaración ante el juez este próximo miércoles. El Valencia CF todavía no se ha pronunciado públicamente.

Cedido al Valencia

Mir, propiedad del Sevilla FC, se fue cedido al equipo valenciano a comienzo de esta temporada. El murciano ha disputado cuatro partidos y todavía no ha visto puerta, además su equipo apenas ha sumado 1 punto de los 12 disputados en lo que llevamos de campeonato (colista).

