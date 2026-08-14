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Nuevo golpe para Infantino: Nueva Zelanda también retira su apoyo por "vender el Mundial"

El país se suma a las federaciones que cuestionan el liderazgo del presidente de la FIFA y reclaman mayor transparencia y una revisión independiente de su gestión.

Gianni Infantino

Gianni Infantino Europa Press

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Daniel Caballero
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La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció este viernes 14 de agosto su decisión de retirar el respaldo a Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA y reclamó una revisión independiente de la gestión del organismo.

La decisión llega en medio de la polémica generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), impulsado por Infantino para facilitar la entrada de inversores privados en una parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA. La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 % de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y despertó las críticas de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf, que cuestionaron la falta de transparencia y de consulta a las federaciones miembro. El proyecto terminó siendo retirado.

Tras una "cuidadosa consideración", la NZF señaló que determinadas decisiones y actuaciones dentro de la FIFA han contribuido al deterioro de la confianza y a una mayor división en el fútbol internacional. Por ello, consideró necesaria una revisión independiente que permita recuperar la credibilidad y reforzar la confianza en la administración del fútbol mundial. La federación neozelandesa también defendió un mayor compromiso con la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, principios que considera esenciales para preservar la confianza en la gestión del fútbol internacional.

Con esta decisión, Nueva Zelanda se suma a la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI), que un día antes también retiró su respaldo a Infantino de cara a su candidatura a un cuarto y último mandato en el Congreso de la FIFA previsto para marzo de 2027. Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos también han retirado previamente su apoyo al dirigente.

Pese a esta pérdida de respaldos, Infantino conserva importantes apoyos dentro del fútbol internacional. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) han respaldado su continuidad, mientras que Qatar, Marruecos, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán expresaron este jueves su "pleno apoyo" al presidente de la FIFA y su confianza en su liderazgo.

A estos respaldos se sumó esta semana el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien defendió públicamente a Infantino y afirmó que sería «un terrible error» sustituirlo. El mandatario destacó además el éxito del Mundial de 2026, organizado por México, Canadá y Estados Unidos.

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