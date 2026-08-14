Muere a los 87 años Carlos 'Mosquito' Massoni, campeón mundial de baloncesto con Brasil

Carlos Massoni, conocido popularmente como 'Mosquito', murió este jueves a los 87 años, según informó la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB). Campeón del mundo con Brasil y doble medallista olímpico, Massoni fue una de las figuras destacadas de la época dorada del baloncesto sudamericano. "La CBB lamenta la pérdida irreparable de un héroe del baloncesto brasileño. Su historia y su legado son eternos y perdurarán en las generaciones de futuros baloncestistas", señaló la entidad en un comunicado.

Nacido en São Paulo, 'Mosquito' comenzó su carrera profesional en el Palmeiras y pronto se consolidó como uno de los jugadores más reconocidos de su generación. Con la selección brasileña alcanzó el mayor éxito de su trayectoria al proclamarse campeón del mundo en 1963, en el torneo celebrado en Río de Janeiro.

Su palmarés olímpico incluye dos medallas de bronce, conquistadas en Roma 1960 y Tokio 1964. También logró una plata en el Mundial de 1970 y un bronce en el de 1967. A estos éxitos se suman tres medallas en los Juegos Panamericanos: oro en Cali 1971, plata en São Paulo 1963 y bronce en Chicago 1959.

A nivel de clubes, Massoni militó durante más de una década en el Sírio, además de pasar por la Portuguesa, antes de poner fin a su carrera deportiva en el São Caetano. Sobre la cancha destacó especialmente por su capacidad para crear juego y su habilidad en las penetraciones a canasta. Tras retirarse, se licenció en Educación Física y continuó vinculado al deporte como entrenador y profesor.

Su última gran aparición pública relacionada con el baloncesto tuvo lugar en 2023, cuando asistió junto a su familia y antiguos compañeros a una gala organizada por la CBB para conmemorar el 60º aniversario del histórico título mundial conquistado por Brasil en 1963.