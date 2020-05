¿Qué opina la ciudadanía sobre los test de LaLiga a los futbolistas de primera y segunda división?

Durante esta semana todos los jugadores de los clubes de primera y segunda división se están sometiendo a los test de coronavirus, el primer paso en el plan de LaLiga para poder regresar a los entrenamientos y, a mediados de junio, retomar la competición.

Dichos test han sido el punto más polémico del plan ideado por Javier Tebas para que LaLiga pueda retomarse tras el parón por la epidemia de COVID-19.

Muchos aficionados no entienden que esos test se usen para los futbolistas y no para sanitarios y profesionales que están en primera línea de combate contra el coronavirus, pero otros, en cambio, sí ven bien que se realicen, siempre que los pague la LFP, como así es.

El plan de LaLiga obtuvo hace unos días el visto bueno de Sanidad y esta semana se han comenzado a realizar los test de coronavirus a los jugadores. El punto más polémico es que se han realizado a todos los jugadores, algo que desde el CSD no entienden y que ha generado malestar y perplejidad en este organismo.

De momento, el único jugador que no ha pasado el test de COVID-19 ha sido Fali, jugador del Cádiz, que ha asegurado que hasta que no haya una vacuna no volverá a jugar al fútbol.