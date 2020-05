Rocío Martínez, presentadora de Antena 3 Deportes: “Desde el CSD sienten malestar y perplejidad por los test masivos a los futbolistas”

¿Cómo ha sido el día de vuelta para realizar los test?

Después de dos meses… Con uno protocolos de sanidad y seguridad muy, muy estrictos. Hemos visto llegadas escalonadas, mascarillas, distancias de seguridad Era la vuelta la trabajo para hacer los test, algunos también para hacer reconocimientos médicos. Es verdad que muy pocos clubes han mostrado las imágenes de los test. Desde el CSD, como ha podido saber Antena 3, sienten malestar y perplejidad por estos test masivos porque su argumento es que para comenzar los entrenamientos individuales no hace falta realizar esos test masivos.

Sorprende porque el CSD planificó con la Liga y la Federación esta vuelta al trabajo

Bueno, de hecho ya se retrasó unos días. No han gustado las imágenes que se han visto.

¿Qué plazos maneja LaLiga para reanudar la competición?

El objetivo es arrancar en junio para permitir que haya esta pretemporada, pero todavía no se puede saber. Es verdad que hay futbolistas, lo hizo ayer el Eibar, que dicen que tienen miedo. La respuesta de LaLiga es que es más peligroso ir a la farmacia que ir a entrenar. Otro argumento es que el fútbol en nuestro país supone el 1,37% del PIB by que da trabajo a mucha gente. Eso sí, cuando arranque será a puerta cerrada.

¿Y no se puede descartar que no llegue a arrancar?

No se puede descartar nada en este momento. Lo cierto es que quedan once jornadas de Liga y se sabe que entre partido y partido debe haber 72 horas. Estamos hablando de algo más de un mes. La idea es concentrar a todos los equipos, algo que no gusta a los futbolistas. De hecho, la AFE ha llegado a calificarlo de inconstitucional.

¿Si todo va bien, se podría reanudar lo que queda de la Champions?

La Champions quiere arrancar el 7 y 8 de agosto, con las últimas eliminatorias de octavos de final y que la final se juegue el 29 de agosto. Si todo va bien, tendremos fútbol en verano.