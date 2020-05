Fali, futbolista del Cádiz: "No jugaré al fútbol hasta que no haya vacuna del coronavirus, pero no voy a cobrar"

El Cádiz, como la mayoría de clubes de LaLiga y Segunda División, se ha sometido a los test del coronavirus y a sus exámenes médicos en previsión de una futura vuelta del fútbol tras la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el futbolista Fali cumplió con su palabra de no acudir a la Ciudad Deportiva de Las Rosas.

El defensa cadista ha enviado un vídeo a 'El Chiringuito' de Atresmedia para explicar sus razones: "Todo el mundo puede tener un miedo, y yo tengo un miedo enorme a este virus. Hoy por hoy, tiene mucho riesgo".

El Cádiz lidera la Segunda División, con grandes opciones de ascender a LaLiga. Sin embargo, Fali tiene claro que la salud va primero: "Voy primero en Segunda División y, seguramente, si ganamos cinco partidos de once, el año que viene esté en Primera y con la vida resuelta. Renuncio a eso por la salud de los míos y de la mía".

"He sido pobre toda mi vida, pero..."

"No voy a jugar al fútbol hasta que no haya vacuna. Y no voy a cobrar porque me parecería lamentable. El presidente me ha dicho que me quiere pagar y le he dicho que no. Para mi, la salud de los míos es más importante que todo el dinero que pueda ganar", ha apuntado el central cadista.

El futbolista valenciano tiene claras sus prioridades en la crisis del coronavirus: "He sido pobre toda mi vida y si tengo que volver, volveré, pero con la salud por delante. El fútbol ha sido mi vida entera, pero no voy a poner en riesgo a mi familia por el dinero. Ojalá no pase nada y que el loco sea yo".