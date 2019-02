El primo de Abidal asegura que no sabe nada de él desde la donación del hígado

Gérard Armand, el primo del director deportivo del Barcelona, Éric Abidal, asegura que no tiene noticias de él después de haberle donado el hígado y asegura que se presentará como parte civil en la investigación abierta en España por esa operación.

"No tenía noticias de mi primo desde octubre. Me enteré por la prensa que habían reabierto el caso pero no sé por qué. Quería tener acceso al sumario porque vivo en una total incertidumbre. Necesito aclarar este caso porque me obsesiona", asegura Armand en una entrevista publicada este sábado por el diario 'Le Parisien'.

Trabajador en una fábrica, Armand señala que tras la operación en 2012 el contacto con Abidal era escaso pero que se recuperó de forma intensa en julio, cuando la justicia se interesó en el caso. El primo del director deportivo del Barça asegura que está dispuesto a testificar y a someterse a pruebas médicas para mostrar que existió la donación.

Agregó que se sometió el pasado verano a una ecografía que demostró que le habían quitado parte de su hígado.