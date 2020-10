El polémico gesto del Kun Agüero con una linier, objetivo de las críticas en redes sociales

El Kun Agüero fue protagonista en la victoria del City ante el Arsenal por su polémico gesto con una juez de línea durante el transcurso del partido. El argentino se dirigió a la linier y llegó a establecer contacto físico con ella.

Corría el minuto 42 de juego y el argentino se acercó a la linier para protestar por una acción, llegando a agarrarla levemente del cuello y la espalda. Eso sí, nunca en actitud agresiva.

Esta acción ha llevado a Agüero a recibir numerosas críticas en redes sociales. "Sergio es la persona más amable que he conocido en mi vida. Busquen problemas en otras situaciones, no en esta", dijo Pep Guardiola al término del partido ante el Arsenal.

Los ataques al delantero del City no tardaron en aparecer en redes sociales. El argentino se convirtió incluso en tendencia por su polémico gesto. "Mientras esto se haga con cortesía y no de una manera agresiva o de confrontación, no es necesario que un árbitro actúe", reconoció después Chris Foy, un exárbitro de la Premier League.

Una Premier que sufrirá la baja de Virgil Van Dijk durante buena parte de la temporada (si no toda). El central del Liverpool será operado hoy de una lesión en los ligamentos de la rodilla producida tras una entrada de Pickford, el portero del Everton.