"No buy 2025": la tendencia viral en redes sociales para dejar de comprar cosas innecesarias

En un contexto de precios al alza y en un mundo en el que las redes sociales incitan al consumo, ha nacido un movimiento que promueve justamente lo contario: Comprar realmente lo necesario y reciclar lo que ya no usamos. Este reto viral busca huir de las compras impulsivas e innecesarias y como resistencia a la tendencia de pasar horas viendo lo que otros compran, como abren los paquetes y como lo muestran en vídeos de poco más de un minuto que el algoritmo no deja de enseñar una y otra vez para que los usuarios caigan, como nos reconocen en la calle "Sí, compro cosas que veo en redes sociales y luego me arrepiento".

No buy 2025

"No buy 2025", "yo también lo quiero hacer", "yo también me quiero unir al reto", "sin compras para 2025", así empiezan algunos de los cientos de vídeos que se publican en las redes bajo el hashtag #NoBuy2025. El reto es sencillo, consiste en hacer una lista de cosas innecesarias que compramos en nuestro día a día y evitar comprarlas durante este año. La lista es larga y depende de cada persona. Eira (@eirascheper) muestra en sus redes la suya, en la que incluye ropa, comida a domicilio o productos de maquillaje. En muchos de estos casos, también hablan de cambiar hábitos que puedan ayudar a conservar nuestro planeta. Un ejemplo que nos enseña Cintia en su cuenta (@unmundosinresiduos) es el de cambiar los algodones de maquillaje desechables por otros de tela reutilizables. Otro consejo que ofrece Cintia es el de cambiar "el desodorante envasado en plástico o en formato aerosol por desodorantes Zero Waste, en formato sólido y envasados en cartón". El reto no es fácil, como reconoce Cristina en su perfil (@cristinagobeni): "he comprado cosas, no eran cosas que estaban prohibidas en la lista pero sí que he comprado cosas".

Reciclar o donar

Este reto también incluye hacer espacio en nuestra casa, pero no para llenarlo de cosas, si no para tener menos. Sería algo así como el desconsumo. Un proceso de "desintoxicación" que nace como respuesta a años de consumo, un modelo basado en la compra consciente que hace años ya estuvo de moda, pero que este 2025 ahora vuelve con fuerza. Una práctica que, aseguran los que lo llevan a cabo, agradece nuestro bolsillo y el planeta.

