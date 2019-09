Las 'Octagon Girls' son auténticas estrellas y hasta tienen hasta su propia gala para elegir a la mejor del año. Dana White, presidente de la UFC, ha defendido el papel de las llamadas chicas del octágono dentro de este deporte. Las defiende a capa y espada tras el veto que la alcaldesa de Melbourne, Sally Capp, ha impuesto a las chicas en un combate de esta disciplina que se celebrará el próximo 6 de octubre.

No son las primeras azafatas que desaparecen. Dos años fuera de la Fórmula 1, aún siguen estando presentes en el mundial de motociclismo. En la Vuelta a España ya no aparecen en el podio; sí que están en el tour, pero con otra vestimenta. Aún no ha acabado la polémica. Veremos si estas palabras no generan más enfrentamientos: "Eliminarlas es ridículo", asegura Dana White.