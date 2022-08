Pochettino: "Mi balance es positivo; si no ganar la Champions es un fracaso, el PSG lleva once años fracasando"

Mauricio Pochettino fue cesado por el París Saint-Germain hace apenas un mes. El entrenador se encuentra sin equipo y aprovechó su tiempo libre para conceder una entrevista a Infobae que dejó curiosos titulares.

El argentino habló de su salida del PSG e hizo "un balance positivo" de su estancia en el club. Además, también hizo hincapié en "la obsesión" de la directiva parisina y en la premura en adjudicar un "fracaso" a cualquier técnico que no logre proclamarse campeón de Europa.

"El PSG tiene recursos para ganar la Champions"

"Yo creo que ha sido muy positivo. Hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en año y medio", comenzó explicando Pochettino, para luego centrarse en la experiencia en competición continental.

"Está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganarla siempre se puede pensar que ha sido un fracaso. En todo caso, es un fracaso de cincuenta años, no de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez u once años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Copa de Europa", indicó son un equipo que fue fundado en 1970 y nunca ha logrado proclamarse campeón europeo.

"Hay recursos y creo que el París Saint-Germain conseguirá cumplir el sueño de ganar la Champions", matizó después.

"Existió falta de Benzema a Donnarumma"

Y en ese supuesto fracaso europeo tuvo especial relevancia un nombre: el Real Madrid. Pochettino habló de la jugada que supuso un cambio de inflexión de la eliminatoria y negó que la remontada fuera por simple "miedo escénico". La falta o no de Benzema a Donnarumma, que para el argentino "existió", fue el punto clave del título conseguido por los blancos y de la permanencia del técnico en el banquillo francés.

"Yo creo que hay circunstancias en el fútbol que suceden, que pasan y que no se pueden controlar. Creo que la falta de Benzema a Donnarumma existió y de haberse revisado en el VAR, hoy estaríamos hablando de otra cosa, de la eliminación del Madrid", confesó.

"Habría que poner un psicólogo a todos los que se han enfrentado al Real Madrid"

"¿Miedo escénico? Bueno, habría que ponerle un psicólogo al Chelsea, al Manchester City, al Liverpool... Y así, si tiramos para atrás también en las últimas Copas de Europa, habría que ponerles un psicólogo a todos los equipos que se han enfrentado al Real Madrid", argumentó.

Pochettino reconoció que el PSG en ese momento "cometió algunos errores" y habló sobre el paso atrás de su equipo como un movimiento natural y habitual de cualquier equipo que tiene una ventaja.

"Que un equipo se meta atrás ha pasado siempre, fíjate en aquella final de Champions entre el Milan y el Liverpool. Estamos hablando de grandísimos jugadores y entrenadores. Si vamos para atrás en el tiempo, siempre ocurrió esto. El equipo que no tiene nada que perder arriesga. El que parece que ya lo tiene ganado se quiere proteger y, al final, termina concediendo, a veces, de formas que no son normales", explicó el argentino.

El peso de Mbappé en París y su salida del club

El técnico también hablo sobre el 'asunto Mbappé' y los esfuerzos del París Saint-Germain para mantener a la estrella gala. Para Pochettino, desde la directiva de Al Khelaifi hicieron lo que tenían que hacer y niega que esta renovación le haya entregado las llaves del club al delantero.

"Firmamos la rescisión el 3 o 4 de julio y los proyectos ya estaban cerrados"

"Lo que creo es que el PSG ha hecho todo lo posible por retener a Kylian y estoy de acuerdo en eso. Es uno de los mejores jugadores en la actualidad y creo que el PSG, teniendo recursos para hacerlo, lo ha convencido para quedarse. Pero no creo que sea Kylian el que haya diseñado el nuevo proyecto. Los que mandan, en este caso el presidente, son los que habrán pensado que lo más conveniente era un nuevo proyecto en el club", afirmó sobre el nuevo contrato del astro y el plan que encabeza Christophe Galtier.

Y es que el argentino no acabó muy contento con marcha de París, entrados ya en julio y a un día de empezar la pretemporada. La tardía decisión de la directiva parisina impidió al entrenador optar a dirigir otro proyecto importante.

"Estuvimos firmando la rescisión del contrato un día antes de comenzar la pretemporada, entre el 3 y el 4 de julio, y está claro que es un momento difícil porque están todos los proyectos cerrados. Ahora me estoy adaptando a la nueva circunstancia", concluyó.