El periodista de Namibia responde a Florentino Pérez: "Son sólo palabras de alguien que está frustrado"

Casi un mes después de la entrega del Balón de Oro, la victoria de Rodri y, en especial, que Vinícius no se llevara el codiciado galardón entregado por France Football desde 1956 siguen generando reacciones y un intenso debate. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, puso el pasado domingo en tela de juicio los votos de algunos periodistas durante su intervención en la Asamblea de socios del club blanco. El máximo dirigente madridista se refirió, en concreto, a los votos de los periodistas de Namibia, Uganda, Albania y Finlandia.

"Rodrigo tiene todo nuestro cariño y merecía uno, que quede claro. Pero no este. Es muy difícil explicarlo. Pero hay ciertas cosas sorprendentes. Dicen que la entrada de la UEFA no cambió nada... pues carai, alteraron el sistema de voto. Y es sorprendente que siendo el fútbol algo tan global, periodistas de países con tanta población como la India no voten... y de otros de menos de un millón, sí. ¡Y que además no les conoce nadie! Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Y es que, encima, estos países no dieron ningún voto a Vinicius ¡Ninguno!", argumentó Florentino Pérez.

"El Balón de Oro debe ser un trofeo independiente y que vote gente reconocida. Debió ser para Vinicius, Carvajal o Bellingham", señaló el presidente del Real Madrid.

Esas palabras del máximo dirigente del club blanco ya tienen respuesta. Sheefeni Nikodemus, periodista de Namibia en la elección del Balón de Oro, ha cuestionado el argumento de Florentino Pérez asegurando que esas palabras son "de alguien que está frustrado".

"Básicamente, sospecho que son sólo palabras de alguien que está frustrado como el señor Pérez. Es decir, siente que la gente de mi país y de los demás países mencionados no tienen un voto significativo porque somos personas inferiores. Sólo me gustaría saber, si yo fuera de una de las principales naciones futbolísticas y no estuviera de acuerdo con su opinión, ¿cuál sería su argumento?", indicó Sheefeni Nikodemus, periodista de The Namibian y Desert Radio, en El Larguero.

En concreto, Sheefeni Nikodemus no dio un solo voto a Vinícius y su elección fue la siguiente: Bellingham, Rodri, Lamine Yamal, Lautaro Martínez, Xhaka, Mbappé, Carvajal, Kroos, Kane y Haaland. Los periodistas de Namibia, Albania y Finlandia fueron los únicos que no dieron un solo voto al delantero brasileño del Real Madrid.

Darren Allan Kyeyune, periodista de Uganda y también citado por Florentino Pérez, sí votó por Vinícius, pero lo hizo en octava posición.

Los votos de los periodistas de Uganda, Namibia, Albania y Finlandia

- Uganda (Darren Allan Kyeyune, Daily Monitor): Rodri, Bellingham, Carvajal, Lautaro Martínez, Kane, Mbappé, Haaland, Vinicius, Foden y Lookman.

- Namibia (Sheefeni Nikodemus, The Namibian y Desert Radio): Bellingham, Rodri, Lamine Yamal, Lautaro Martínez, Xhaka, Mbappé, Carvajal, Kroos, Kane y Haaland.

- Albania (Besnik Dizdari, Futbolli Shqiptar): Rodri, Lamine Yamal, Carvajal, Bellingham, Rüdiger, Haaland, Lautaro Martínez, Vinicius, Mbappé y Xhaka.

- Finlandia (Juha Kanerva, Ilta-Sanomat): Rodri, Haaland, Bellingham, Kroos, Wirtz, Declan Rice, Lamine Yamal, Saliba, Lookman y Carvajal.

