Florentino Pérez, rotundo sobre el Balón de Oro: "¡Votó gente que no conocía nadie!"

Florentino Pérez se ha mostrado claro y rotundo en la Asamblea General de Socios del Real Madrid a la hora de valorar lo sucedido en la gala del Balón de Oro 2024 en la que se impuso Rodrigo Hernández y Vinicius Jr se quedó con la miel en los labios. El equipo blanco no viajó a París al enterarse de la decisión: "El Balón de Oro debe ser un trofeo independiente y que vote gente reconocida. Debió ser para Vinicius, Carvajal o Bellingham".

"Ningún periodista de la India votó, y otros países pequeño sí, ¡y que además no les conoce nadie! Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro"

El presidente blanco hizo especial hincapié en este galardón y mostró su punto de vista: "Rodrigo tiene todo nuestro cariño y merecía uno, que quede claro. Pero no este. Es muy difícil explicarlo. Pero hay ciertas cosas sorprendentes. Dicen que la entrada de la UEFA no cambió nada... pues carai, alteraron el sistema de voto. Y es sorprendente que siendo el fútbol algo tan global, periodistas de países con tanta población como la India no voten... y de otros de menos de un millón, sí. ¡Y que además no les conoce nadie! Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Y es que, encima, estos países no dieron ningún voto a Vinicius ¡Ninguno!", explicó, antes ya había elogiado y reforzado la figura de Vinicius: "Eres el mejor del mundo. Quiero que sepas que el madridismo esta orgulloso de ti, de todo lo que has tenido que soportar en muchos momentos, de manera injusta. Todo esto te ha hecho ser el jugador que eres".

Al comenzar el acto mostró su gratitud hacia las figuras de Kroos y Nacho, también a los lesionados Carvajal y Militao y tuvo un detalle con Valencia: "En el próximo partido en el Bernabéu, mil peñistas de Valencia, entre ellos niños, serán invitados al estadio". Pronto pasó a la acción y el primer tema fue el nuevo Bernabéu y las recientes restricciones: "Quiero que sepan que los ingresos, en este sentido, apenas representan un 1%. Pero entendemos que esta actividad es importante, porque refuerza la imagen del club".

"¿La Superliga? Soy más optimista que nunca, daremos el fútbol gratis"

Después de pasar por las críticas al calendario y al nuevo formato de la Champions centró el tiro en su gran proyecto, de momento fallido, la Superliga: "Nuestra propuesta es dar el fútbol gratis... ¡Sí es innovadora! Hoy soy más optimista que nunca. La sentencia del Tribunal Europeo, algo histórico y que se estudiará en las universidades, puso fin al monopolio de UEFA. Nunca dijimos que sería fácil. Ha sido algo titánico, con presiones y amenazas... Queremos devolver la grandeza al fútbol. El sistema no funciona y el momento es crítico, el formato será 100% meritocrático", admitió el presidente blanco ejemplificando después que el Madrid ha ingresado este año lo mismo en derechos televisivos que hace 10. Además, como ya hizo anteriormente, ejemplificó la rivalidad Federer-Nadal comparándola con los partidos entre el Real Madrid y los grandes de la Premier: "Nadie se preocupa por dar un buen espectáculo. En 122 años sólo hemos recibido 22 veces a un equipo inglés. Miren, el Arsenal sólo ha venido una vez en nuestra historia y en 16 años, una vez el United. Sin embargo, Nadal y Federer se han enfrentado en más de 100 ocasiones. El camino es equivocado".

No pudo evitar mencionar a la Liga y al polémico acuerdo CVC: "Pretendían expropiar el 11% de los beneficios durante medio siglo. ¡50 años! Quisiéramos o no. A nuestras espaldas. Tengan ustedes claro que yo me mataré para que el patrimonio y dinero del Real Madrid, sea del Real Madrid".

Florentino también anunció que el club seguirá siendo de los socios pase lo que pase: "Vamos a traer una propuesta de reorganización del Real Madrid, algo que asegure prosperidad. Que garantice que los socios seamos propietarios del club. Pero que lo garantice de verdad", sentenció, aunque no explicitó la manera en la que esto se iba a hacer.

