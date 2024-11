Juha Kanerva, periodista finlandés que dejó a Vinícius fuera de su top-10: "Voy a renunciar al jurado del Balón de Oro"

Las votaciones de los 99 periodistas que componen el jurado del Balón de Oro han sido desveladas hoy por L'Equipe y France Football, justo doce días después de que Rodri fuera coronado en París con el prestigioso galardón. l centrocampista del Manchester City superó por 41 puntos a Vinícius Jr, delantero del Real Madrid y que se presentaba como el gran favorito para hacerse con el Balón de Oro. En concreto, Rodri logró 1.170 puntos frente a los 1.129 del jugador brasileño.

La diferencia fue mínima entre ambos jugadores, por lo que se ha examinado al detalle la votación de cada uno de los periodistas que componen el jurado. Un hecho ha llamado la atención: tres periodistas no dieron un solo punto a Vinícius, es decir, no lo metieron en su elección de diez futbolistas. Esos periodistas son los de El Salvador (Bruno Porzio, El Grafiticto TV), Namibia (Sheefeni Nikodemus, The Namibian y Desert Radio) y Finlandia (Juha Kanerva, Ilta-Sanomat).

El periodista finlandés ha reaccionado este mismo sábado en sus redes sociales y asegura que no haber dado un solo punto a Vinícius se debió a un error técnico, por lo que renunciará a seguir formando parte del jurado del Balón de Oro.

"Mi error técnico. Voy a renunciar al jurado del Balón de Oro", respondió Juha Kanerva a la cuenta de 'X' Madrid Zone que señalaba los nombres de los tres periodistas que no votaron por Vinícius.

Bruno Porzio, periodista de El Salvador votó por Bellingham, Haaland, Kroos, Lautaro Martínez, Dani Olmo, Çalhanoğlu, Rodri, Wirtz, Foden y Ruben Dias. Mientras que Sheefeni Nikodemus, periodista de Namibia, lo hizo por Bellingham, Rodri, Lamine Yamal, Lautaro Martínez, Xhaka, Mbappé, Carvajal, Kroos, Kane y Haaland.

El ranking del Balón de Oro 2024

1. Rodri (España, Manchester City), 1.170 puntos.

2. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 1.129 ptos.

3. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 917 ptos.

4. Dani Carvajal (España, Real Madrid), 550 pts.

5. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 432 ptos.

6. Kylian Mbappé (Francia, París-SG), 420 pts.

7. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán), 402 pts.

8. Lamine Yamal (España, FC Barcelona), 383 pts.

9. Toni Kroos (Alemania, Real Madrid), 291 ptos.

10. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 201 ptos.

11. Phil Foden (Inglaterra, Manchester City), 157 ptos.

12. Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen), 101 ptos.

13. Dani Olmo (España, RB Leipzig), 86 pts.

14. Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta Bérgamo), 82 puntos.

15. Nico Williams (España, Athletic de Bilbao), 73 pts.

16. Granit Xhaka (Suiza, Leverkusen), 60 ptos.

17. Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), 58 ptos.

18. Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa), 28 pts.

19. Martin Ödegaard (Noruega, Arsenal), 16 pts.

20. Hakan Çalhanoglu (Turquía, Inter de Milán), 15 pts.

21. Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal), 14 ptos.

22. Antonio Rüdiger (Alemania, Real Madrid), 13 ptos.

23. Rubén Días (Portugal, Manchester City), 8 ptos.

24. William Saliba (Francia, Arsenal), 8 ptos.

25. Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City, Chelsea), 7 ptos.

26. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 5 pts.

27. Vitinha (Portugal, París-SG), 5 ptos.

28. Alejandro Grimaldo (España, Leverkusen), 2 ptos.

29. Artem Dovbik (Ucrania, SK-Dnipro 1, Girona), 0 pt.

-. Mats Hummels (Alemania, Dortmund), 0 pt.

