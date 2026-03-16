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Pep Guardiola, antes de recibir al Real Madrid: "Es un partido de fútbol y muchas cosas pueden pasar"

El técnico del Manchester City reconoce que necesitan el "partido perfecto" para remontar ante el Real Madrid y seguir vivos en la Champions League.

Pep Guardiola, en rueda de prensa

Pep Guardiola, en rueda de prensaEfe

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El Manchester City recibe este martes al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League obligado a firmar una remontada épica para no despedirse de Europa. El resultado de la ida (3-0) deja contra las cuerdas al conjunto de Guardiola, antes de la batalla de vuelta en el Etihad Stadium. El de Sampedor reconoció este lunes que necesitan un "partido perfecto" para remontar ante los blancos y clasificarse para los cuartos de final.

"Es un partido de fútbol y muchas cosas pueden pasar. Primero tenemos que centrarnos en ganar el partido. Sé que mis jugadores lo van a intentar, no somos el mismo grupo que hace años, pero son un grupo fantástico y lo van a intentar. Sí, necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el partido", señaló Guardiola.

"No hay un equipo que gane siempre. En este deporte puedes estar muy bien y quedarte fuera. Nos ha pasado muchos años, varias de ellas contra vosotros (el Real Madrid). Ningún atleta en la historia lo ha ganado todo. En el deporte se pierde más que se gana. A la mañana siguiente te despiertas y la vida sigue. Lo importante es intentarlo. El Madrid estuvo brillante en la ida y lo aceptas. El Madrid ha ganado 15 Champions en su historia, ¿Cuántas ha jugado? ¿100? No he visto a un equipo mejor que el Madrid de la Quinta del Buitre, hasta el Barcelona de Cruyff y eso, y no ganó la Champions. ¿Fue un fracaso? Hizo un gran bien al fútbol ese equipo", indicó el entrenador catalán al ser preguntado si caer eliminados ante el Real Madrid sería un fracaso.

"No me preocupa que creemos oportunidades, porque sé que lo haremos. Tenemos que defender y marcar tres goles al Real Madrid y no es fácil. No fue el resultado perfecto, pero aquí estamos", señaló el entrenador del Manchester City.

"Si Mbappé juega, mejor para ellos. Lo veré mañana"

Pep Guardiola recordó la remontada que lograron frente al Aston Villa en 2022 para ganar la Premier "En el minuto 70 perdíamos 0-2 y marcamos tres goles en veinte minutos", rememoró Guardiola.

Sobre la alineación, Guardiola apuntó que ya sabe quiénes van a jugar y que solo tiene una duda respecto al once inicial, aunque, obviamente, no desveló nada, mientras que tampoco opinó sobre cómo cambia la eliminatoria el hecho de que Kylian Mbappé haya entrado en la convocatoria.

"No sé cómo afectará. Si Mbappé juega, mejor para ellos. Lo veré mañana", concluyó el técnico del Manchester City.

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