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Mbappé y Bellingham, en la convocatoria para el Etihad Stadium

El delantero francés y el mediocentro inglés son las dos grandes novedades en la lista del Real Madrid para medirse este martes al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Kylian Mbapp&eacute;, en un entrenamiento con el Real Madrid

Kylian Mbappé, en un entrenamiento con el Real MadridEfe

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El Real Madrid ha facilitado este lunes la lista de convocados para el partido de octavos de final de la Champions League ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Álvaro Arbeloa ha incluido a Kylian Mbappé y Jude Bellingham en la expedición que volará este lunes hasta Manchester. Una lista de convocados en la que también aparecen Álvaro Carreras y David Alaba, este último tiene imposible, a priori, jugar ante el City. Franco Mastantuono es la otra novedad, tras la sanción que cumplió en el duelo de ida, donde el Real Madrid arrolló a los de Guardiola con un hat-trick de Fede Valverde (3-0).

Éder Militao, Dani Ceballos, Rodrygo, Asencio y Mendy son bajas para el partido de vuelta en el Etihad Stadium, donde el Real Madrid defenderá el gran resultado que logró el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa se lleva a Mánchester a Mbappé, ausente en los últimos cinco partidos (Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche), tras superar el esguince de rodilla que arrastra desde diciembre. Completado el tratamiento conservador por el que apostó el Real Madrid para la recuperación total de Mbappé, que tras jugar con dolores desde el 7 de diciembre que se produjo su lesión, se vio obligado a parar después de la derrota en El Sadar el 21 de febrero.

El técnico salmantino incluye en la convocatoria a Álvaro Carreras, quien este lunes se probará sobre el césped del Etihad Stadium para certificar si está o no en condiciones de jugar este martes ante el City de Guardiola.

Sin opciones de tener minutos, pero en la expedición para un partido importante, viajan el austriaco David Alaba y el inglés Jude Bellingham. También son novedad la entrada de los canteranos Jorge Cestero y Mario Rivas, mientras que, tras tener minutos y dar una asistencia ante el Elche, se cae Dani Yáñez. Hasta siete jugadores del Castilla viajan con el primer equipo.

Lista de convocados del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Fran García, Diego Aguado y Mario Rivas.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Jorge Cestero, Arda Güler, Jude Bellingham, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono, Mbappé y Gonzalo.

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