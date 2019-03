El partido más frío de la MLS: bajo la nieve y a -8ºC

La temporada de la MLS comenzó el pasado fin de semana y uno de los partidos que se jugaron fue uno de los temas más comentados durante varios días. Se trata del choque entre los Colorado Rapids y el Portland Timbers en Denver.

¿Por qué fue tan comentado? El partido comenzó despejado, pero las previsiones meteorológicas ya avisaban de que podría haber tormenta durante el choque. Y así fue. Empezó a caer nieve y la temperatura bajó hasta los -8ºC.

Debido al pronóstico tan desfavorable, el partido se jugó desde el inicio con un balón naranja.

Poco a poco el campo de fútbol comenzó a quedar cubierto por una capa de nieve, la cual tuvieron que retirar en varias ocasiones con palas. También tuvieron que definir las líneas divisorias del campo y las porterías para poder seguir con el partido.

Pese a las malas condiciones del terreno de juego y del clima, los dos equipos siguieron jugando y aguantaron las bajas temperaturas.

El partido acabó con empate a 3 goles, el cual llegó casi al final del partido en el minuto 94.

Incluso el árbitro sufrió las consecuencias de estas bajas temperaturas y mal clima.

The ref's eyebrows literally froze at the coldest game in MLS history 😳

(via @ColoradoRapids, @btyphoto) pic.twitter.com/zmQDmz8Npf