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La pancarta gigante de Florentino Pérez cerca del Bernabéu con las siete Champions: "Mucha historia por hacer"

Florentino, cuya candidatura ya ha sido oficialmente aprobada por la Junta Electoral del club, da un golpe encima de la mesa mostrando sus éxitos europeos.

Florentino P&eacute;rez

Florentino PérezReuters

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Florentino Pérez y su equipo han exhibido una pancarta gigante en un edificio cercano al Santiago Bernabéu en el que se muestran las siete Champions que se han conseguido bajo su mandato. Suceso que coincide con que Florentino se haya proclamado oficialmente candidato por la Junta Electoral del club este mismo sábado.

Las siete Champions... y el lema 'Mucha historia por hacer'

En la pancarta aparecen por orden las ciudades en las que el equipo blanco se proclamó campeón de Europa con Florentino siendo presidente (Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres), apareciendo además una fotografía de Florentino y el lema 'Mucha historia por hacer'.

Este anuncio del equipo del presidente Florentino Pérez es una muestra del poderío y de los éxitos europeos del club merengue con el empresario al mando del club. Una estrategia de puro marketing que ya se encargó de recordar Florentino en la famosa rueda de prensa del pasado 12 de mayo.

Además, la pancarta se ha colocado de forma estratégica, a apenas unos metros del estadio blanco y en el mismo lugar donde Joan Laporta puso la suya allá por 2020 cuando se presentó a la candidatura del Barcelona con la frase 'Ganas de volver a veros'.

Este mismo sábado se ha confirmado la candidatura de Florentino Pérez después de que la Junta Electoral del club diera luz verde a la candidatura presentada por Eduardo Fernández de Blas y encabezada por el presidente, que busca su séptimo mandato.

La que todavía no se ha oficializado es la de Enrique Riquelme, a quien los bancos españoles le negaron el pre-aval que en principio habría conseguido por Scotiabank y Andbank (Andorra).

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