Nuno Espirito Santo: "Tenemos confianza absoluta en todos los jugadores de la plantilla"

Nuno Espirito Santo, entrenador del Valencia, ha dicho que tiene "confianza absoluta" en todos los jugadores de la plantilla, tras ser preguntado por la no convocatoria de Álvaro Negredo, y después de caer derrotado 2 - 1 en el Vicente Calderón.

"Ahora tenemos que ver el alcance de la lesión de Rodrigo, pero nosotros tenemos confianza absoluta en todos los jugadores de la plantilla y contamos con todos. Ahora, haremos lo de todas las semanas, que es buscar la mejor opción para el próximo partido en una plantilla involucrada y tiene calidad para ganar", declaró el técnico valencianista.

Sobre el encuentro en sí, el portugués manifestó que realizaron un partido en el que fueron "creciendo" con el paso de los minutos. "Hemos hecho un partido en el que hemos ido de menos a más. En la primera mitad nos costó un poco tener la posesión de balón y crear y en la segunda hemos estado más cerca de lo que queremos ser y hemos tenido una ocasión para lograr el empate. Me quedo con la actitud del equipo. No tengo nada que reprochar a los jugadores. Hay que rectificar los errores que hemos tenido y trabajar más para lograr el Valencia que todos queremos", explicó.

Nuno comentó que el Atlético es un equipo que "penaliza mucho los errores", al referirse a los dos tantos rojiblancos, pero quiso disculpar a los suyos al señalar que se vieron condicionados por la lesión de Rodrigo.

"Hubo dos momentos importantes. La lesión de Rodrigo, que nos trastocó los planes, y el primer gol, en un error que te penaliza. La derrota no trastoca el objetivo final, que es estar entre los primeros. No nos vamos satisfechos. Nos vamos dolidos. No estamos satisfechos con lo que hemos hecho pero sí con la actitud. Hay que trabajar más para mejorar la calidad y seguir en esta línea. para el próximo partido volveremos a contar con todos los jugadores", concluyó el técnico.