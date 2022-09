Neymar le anima a Vinicius a "bailar" tras las palabras de Koke de cara al derbi

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid comienza a calentarse a 48 horas del partido. Y todo después de unas declaraciones de Koke en las que aseguraba que habría lío seguro si Vinicius decide marcarse uno de sus bailes si marca en el Metropolitano.

"Si al final marca un gol y decide bailar, es lo que ha querido hacer. ¿Si lo entendería o no? Cada no tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere. Habría lío seguro, lo más normal", indicó el capitán del Atlético de Madrid.

Pocas horas después de las palabras de Koke, Neymar ha decidido unirse a la fiesta y, a través de un tuit, ha animado a Vinicius a marcarse un baile en el Metropolitano si marca en el derbi.

"BAILA VINI JR @vinijr", ha escrito el delantero del PSG en su cuenta de Twitter. No ha quedado ahí la cosa, ya que el futbolista del Real Madrid a respondido a Neymar con un "Sempre! (siempre en portugués)" y una imagen de Neymar y Vinicius bailando tras anotar un gol con Brasil.

Ancelotti defiende a Vinicius: "Le veo un gran jugador, que está mostrando todo su talento"

Vinicius ya estuvo en el centro de la polémica el pasado fin de semana después de un encontronazo con Javier Aguirre, entrenador del Mallorca. Carlo Ancelotti tuvo que salir al paso tras el partido y lo volvió a hacer en la previa del duelo ante el Leipzig al ser preguntado por la forma de ser del brasileño sobre el terreno de juego.

"Le veo un gran jugador, que está mostrando todo su talento. Nada más. No entramos en este tema. No estoy sordo ni soy tonto, escucho lo que se dice, pero no es un tema ni para nosotros ni para Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria y es bastante normal que el rival lo intente frenar. Hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no solo a Vinicius", aseguró Ancelotti.

"Desde el año pasado ha mejorado mucho en este sentido. Está claro que cada uno tiene su carácter y sus cualidades, lo importante para él es estar centrado en el partido y lo que tiene que hacer, nada más", zanjó el entrenador del Real Madrid.