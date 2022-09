Ancelotti y la polémica entre Vinicius y Aguirre: "No soy sordo ni tonto, pero no es un tema para nosotros"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fue preguntado en la previa ante el Leipzig sobre la polémica alrededor de Vinicius y su enfrentamiento con Javier Aguirre, técnico del Mallorca. El preparador italiano defendió a su jugador y aseguró que no es un tema que les interese.

"Le veo un gran jugador, que está mostrando todo su talento. Nada más. No entramos en este tema. No estoy sordo ni soy tonto, escucho lo que se dice, pero no es un tema ni para nosotros ni para Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria y es bastante normal que el rival lo intente frenar. Hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no solo a Vinicius", indicó Ancelotti.

"Desde el año pasado ha mejorado mucho en este sentido. Está claro que cada uno tiene su carácter y sus cualidades, lo importante para él es estar centrado en el partido y lo que tiene que hacer, nada más", explicó Ancelotti sobre la actitud de Vinicius en el terreno de juego.

"¿Mbappé? Bajo los brazos ante esa pregunta"

En otro orden de cosas, Ancelotti manifestó su cansancio al ser preguntado por Kylian Mbappé y la posibilidad de que pueda acabar jugando en el Real Madrid después de que el francés decidiera renovar con el PSG el pasado mes de mayo.

"Bajo los brazos, bajo los brazos ante esta pregunta. Lo digo de verdad. Estamos ilusionados con nuestra delantera, con los jóvenes... Es verdad que Karim nos ilusiona mucho y que cuando un joven sale ilusiona mucho más que otro al que estás acostumbrado. Estamos muy ilusionados con lo que están haciendo Vinicius y Rodrygo. No pensamos en otros jugadores", aseguró Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid también habló sobre Eden Hazard y su papel en los dos últimos partidos ante Celtic y Mallorca.

"Cumplió lo que le pedimos. Mi opinión personal es que cumplió con lo que tenía que hacer, como el equipo, y eso es lo más importante. Antes del partido contra el Mallorca dije que no le pedía goles. Sin Karim hemos marcado siete", aseveró Ancelotti.

"La reacción de Asensio al enfado ha sido buena, entrenó muy bien"

Respecto a la situación de Marco Asensio, Ancelotti eludió entrar en polémicas y minimizó el enfado del balear del pasado fin de semana.

"No se le puede considerar un joven-joven ni un veterano. En este momento tiene que aguantar, lo está haciendo bien. La reacción al enfado ha sido buena, entrenó muy bien ayer y lo ha hecho muy bien hoy, y esto es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada. Hay dos reacciones, entrenar mejor o bajar los brazos. Tiene la oportunidad de jugar mañana", adelantó Ancelotti.

Por último, el entrenador italiano dejó en el aire la presencia de Benzema en el derbi del próximo domingo frente al Atlético de Madrid.

"Hay posibilidades, está evolucionando bien. Sólo si no hay ninguna duda podrá jugar", concluyó Ancelotti.