Ancelotti, sobre los polémicos bailes de Vinicius: "Lo hace muy bien, no creo que le moleste a nadie"

Carlo Ancelotti no ha querido evitar la polémica generada en torno a las celebraciones de Vinicius Jr y ha confirmado la titularidad de Eden Hazard ante el Mallorca tras la lesión de Karim Benzema.

El italiano no es muy de meterse en líos pero tampoco se achanta ante la polémica y mucho menos cuando tiene que echar un capote a uno de sus jugadores. "Sobre la celebración... es un brasileño, baila muy bien, no creo que pueda molestar a nadie", ha explicado el entrenador del Madrid sobre los polémicos bailes del jugador blanco cuando marca gol.

Hazard, titular ante el Mallorca

Por otra parte, Karim Benzema será baja en el duelo liguero ante el Mallorca al caer lesionado en Celtic Park, ¿su sustituto? ya lo ha confirmado Ancelotti, será Eden Hazard: "Lo hizo bien contra el Celtic. Mañana lo voy a poner. Ojalá pueda hacer un gran partido. A Hazard no le pido goles, le pido que juegue bien", ha asegurado.

En el Madrid preocupa la posible 'Karimdependencia', algo que el entrenador madridista no ha desmentido pero que tampoco parece que le quite el sueño: "No es malo depender de un jugador, en Celtic Park jugamos muy bien sin él, es buena noticia que dependamos de él porque significa que mete muchos goles. Es el mejor del mundo y no tiene sustituto".

"Si mis ojos ven que el jugador está cansado..."

Las rotaciones siempre han sido el caballo de Troya de Carlo, criticado por muchos al no tener una larga plantilla en la que confié: "Si mis ojos ven que el jugador está cansado y los datos dicen lo mismo, el jugador va a descansar", ha dejado claro el técnico madridista.

"El fútbol de posesión no está tan de moda como hace unos años"

Ancelotti también se ha pronunciado sobre el estilo de juego, ¿por qué cuando se habla de buen fútbol siempre es el fútbol de toque?: "Puede ser que sea una moda que en los últimos años ha estado ahí. Ahora el fútbol poco a poco está cambiando, hay más verticalidad en todos los países. El fútbol de posesión no está tan de moda como unos años antes", sentenció el italiano.

Los blancos buscarán ante el Mallorca continuar con el pleno de victorias esta temporada, 12 de 12 en Liga y 6 de 6 en partidos oficiales.