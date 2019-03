Negredo: "Nadie en el club me ha dicho que no me quieran"

"No lo entendería, mi prioridad es quedarme y nadie me ha transmitido nada en ese sentido. Estoy tranquilo y estoy aquí para seguir trabajando y nada más", señaló en rueda de prensa en Kamen (Alemania) el delantero madrileño, que dijo que nadie del club le ha transmitido nada en ese sentido pero admitió que en el fútbol todo es posible.

"Al final también el club decide y elige lo que quiere y lo que no. A mí en este momento nadie me ha comentado que no me quieran. Yo estoy muy a gusto y tranquilo y entrenándome para dar el máximo de mí. Acaban de hacer efectiva la opción de compra y sería raro pero en el mundo del fútbol todo puede pasar", reconoció.

"La mayoría de cosas no son ciertas"

Además, desmintió que no se esté entrenando con buena actitud. "Se está hablando mucho y quería desde aquí cortar un poco eso porque la mayoría de cosas no son ciertas. He leído que estaba ausente o que no estaba contento, lo cierto es que llevo dos días entrenando con fiebre y no es para estar riéndome. Salgo aquí para dar la cara y decir que estoy muy a gusto y feliz en el Valencia", reiteró.

Negredo explicó también que "desde el primer día que acabó la temporada pasada mi mentalidad está puesta en el Valencia" y señaló que es consciente de que "la pasada campaña no fue la mejor para mí y este año a trabajar el doble para intentar ganar un puesto y darle lo mejor al equipo".

No le asusta la competencia

El delantero subrayó que quiere marcar "muchos más goles" en este nuevo ejercicio pero piensa que en estos momentos Paco Alcácer y Rodrigo Moreno, están por delante de él en los planes de Nuno Espírito Santo.

"Ahora mismo creo que está Paco y Rodrigo por delante pero a esa situación se le puede dar la vuelta con trabajo y con esfuerzo y voy a ello. Son dos grandes delanteros y por mí no va a quedar para intentar tener todos los minutos que pueda", afirmó Negredo, que no le dio especial importancia a no haber jugador en el amistoso ante el PSV Eindovhen.

Además, Negredo habló de la situación de Nico Otamendi, que se ha reincorporado al equipo tras asegurar al final de la pasada campaña que quería dejar la entidad. "Lo que él decida bien está. es uno de los mejores centrales del mundo y queremos que se quede pero no está en nuestra mano. Si no se queda que le vaya muy bien pero es una pieza importante", concluyó.