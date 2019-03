El Villarreal sufre para empatar en Nápoles y llega a octavos de final

Un gol de Tomás Pina a media hora del final dio al Villarreal la clasificación para los octavos de final de la Liga Europa en un encuentro en el que la intensidad y el compromiso del equipo castellonense fue clave ante un Nápoles que dominó. El Villarreal se adaptó bien al juego de su rival, al que maniató durante casi todo el encuentro, y a pesar no tener mucha llegada a la meta de Reina, sacó el máximo rendimiento al gol de Pina, lo que unido al tanto de Suárez que había supuesto el 1-0 en la ida en El Madrigal, le permitió clasificarse.

El equipo español entró bien en el partido y estuvo a la altura de su rival en un comienzo equilibrado que cambió en una acción aislada en la que llegó el 1-0 para el equipo italiano. Era una jugada con poco peligro, pero el rechace de cabeza de Víctor Ruiz fue recogido con un tiro seco y raso de Hamsik que Aréola no pudo detener a los 17 minutos de juego. El Villarreal no se vino abajo y se acercó con frecuencia a la portería de Reina y aunque sumó muchos saques de esquina, no dispuso de claras ocasiones para igualar el marcador ante un rival que con el marcador a favor se mostró como un equipo sólido en defensa y capaz de controlar el partido.

Con las fuerzas niveladas en la eliminatoria, el partido se tornó más táctico, sin que ninguno de los dos equipos quisiera arriesgar más de la cuenta, conscientes los locales de que un gol del Villarreal les complicaba mucho la clasificación, mientras que el equipo español no quería lanzarse con desesperación al ataque. A tres minutos del descanso, el Nápoles tuvo una opción de gol en un balón que rechazó en Musacchio y se estrelló en la cruceta de la meta de Aréola, tras el que Maertens lanzó raso cerca del poste, pero el balón salió fuera.

Aunque el ritmo del partido apenas cambió en los primeros compases de la reanudación, el dominio pasó a ser del Nápoles, que era capaz de jugar cerca del área del equipo castellonense, al tiempo que el balón nunca llegaba en buenas condiciones a Soldado y Bakambu, los dos ataques del equipo visitante. Pese a ello, una penetración de Rukavina por la derecha creó problemas a la meta del equipo italiano en la primera aproximación visitante tras el descanso (m.57), pero Reina desbarató la jugada.

En la jugada siguiente, llegó el gol del empate marcado por Pina desde en un lanzamiento con la zurda y desde la izquierda en la que no quedó claro si trataba de centrar o de disparar a puerta. Encualquier caso, equilibró el marcador. El gol el Villarreal cambió la dinámica del encuentro, ya que el Nápoles debía marcar dos tantos para clasificarse y por lo visto hasta entonces, el equipo italiano no había dado muestras de ser claramente superior a su oponente.

Por el contrario, el Villarreal demostró su aplomo, se mostró consistente y dio la sensación de que, a pesar de los minutos que quedaban para la conclusión del encuentro, tenía la situación controlada. El encuentro entró en los diez minutos finales con el Nápoles volcado sobre la portería del Villarreal, que tenía muchas dificultades para hacerse con la pelota, aunque supo defenderse y logró un empate y una clasificación merecida ante un rival de la entidad del conjunto napolitano.