Así son los barracones de contenedores para aficionados en Qatar: "Era esto o la cárcel"

No es fácil llegar hasta este descampado a las afueras de Doha, uno de los campos de contenedores habilitados para aficionados que se agolpan en las recepciones para esperar a entrar en sus respectivas cabinas. Es una opción que tienen los hinchas de las selecciones ante el elevado precio de los alojamientos durante el Mundial de Qatar. El problema, el elevado precio: 200 euros la noche.

Antena 3 Deportes ha hablado con Lautaro, un aficionado argentino: "En las fotos se veía bonito. Expectativa versus realidad...", cuenta el hincha de la albiceleste a nuestra enviada especial al Mundial de Qatar, Teresa Lozano. La organización nos nos ha dejado grabajar el interior, aunque Lautaro nos ha pasado un vídeo para que podamos ver las instalaciones.

Miguel, un aficionado mexicano, denuncia que "no sale agua caliente". Omar lamenta que son contenedores y que dentro hace bastante calor si no funciona el aire acondicionado: "No había más opciones... había otro lugar que llamaban 'la cárcel'". Todo ello, a unos 34º en el exterior a pleno día. Por la noche, eso sí, refresca y todo es más soportable en este campo de contenedores.