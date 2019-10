Michael Robinson: "Quizás el cáncer me matará, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días"

Más información El emotivo mensaje de Michael Robinson tras un año de lucha contra el cáncer

El pasado 30 de octubre de 2018 Michael Robinson anunciaba que padecía un cáncer incurable, un anuncio que conmocionó a toda España. Un año después ha hablado en exclusiva con la web de Antena 3 Noticias para confirmar que sigue peleando contra la enfermedad mientras continúa haciendo una vida normal.

"Ha sido un año lleno de emociones, más positivas que negativas. En mis años anteriores, cuando tuve una entrañable amistad con Severiano Ballesteros, que murió de un cáncer, lo viví muy de cerca. A veces, cuando me puse en su piel (la de 'Seve') seguramente me pego un tiro. O me acuerdo los diez días esperando para el resultado de mi biopsia... Estaba en estado de pánico", explica Robinson.

"En un principio estás en shock, nos sabes cómo reaccionar"

Pero como explica el exfutbolista y comentarista deportivo, la situación no fue así y poco a poco fue asimilando lo que le ocurría.

"En un principio estás en shock, nos sabes cómo reaccionar. Luego tuve un alarde de filosofía con dos o tres cervezas y me dije 'quizá el cáncer más tarde o más temprano me matará, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días'. Supongo que es muy fácil decirlo y otra cosa es hacerlo. En el 99% de los casos es así. Es muy difícil evitar que en un momento dado a lo largo del año no visitar un rincón muy oscuro, pero luego te sacudes y sigues adelante", reconoce Michael Robinson.

"Estoy más o menos pidiendo un 'time out', un tiempo muerto para que la ciencia encuentra un remedio. Hago una vida normal, lo único es que antes no tomaba pastillas y ahora sí. Eso, a veces es un problema por que me olvido que estoy enfermo y no tomo las pastillas. Sigo haciendo una vida normal, hablando mal castellano, disfrutando del fútbol, haciendo mis programas y sí, estoy muy bien", confiesa el exjugador.

Michael Robinson cuenta cómo ha descubierto que el cáncer es "una palabra que tiene un estigma, un tabú".

"Yo lo he vivido. La gente está hablando y cuando llega el tema se frenan en mitad de la frase. Algo que está tan presente en nuestras vidas, me sorprende que se hable tan poco. Supongo que es porque está asociado con la muerte. Pero hoy día hay más casos de supervivencia de cáncer que nunca", afirma Robinson.

"Los mensajes de apoyo los agradezco cada uno de ellos"

Por último, Michael reconoce la gran ayuda que han supuesto las muestras de apoyo recibidas.

"Pensaba que estaba inmune a ello. Pues no. Es cierto, los mensajes de apoyo los agradezco cada uno de ellos y me hace sentir mejor. No imaginaba que me fueran a ayudar así. Todos y cada uno de los mensajes me suponen mucho y estoy tan agradecido. Me da tantas alas y me hace sentir que 'I never walk alone' (no camino nunca sólo)", concluye Robinson.