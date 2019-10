El emotivo mensaje de Michael Robinson tras un año de lucha contra el cáncer

Michael Robinson ha utilizado las redes sociales para recordar que en el día de hoy se cumple un año desde que recibió la noticia que le cambió la vida. El 30 de octubre de 2018, el inglés conoció la existencia del cáncer que padece y contra el que lleva luchando un año a pesar de ser diagnosticado como "incurable"

"El 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias, Tenía un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mi. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias, estoy muy agradecido", ha publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El locutor y presentador sufre, tal y como ha comentado en otras ocasiones, un melanoma con metástasis. A pesar de la gravedad de la enfermedad incurable que sufre, el exfutbolista continúa luchando cada día disfrutando de su trabajo, que le mantiene unido a su gran pasión de siempre: el fútbol.