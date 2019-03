Messi y Suárez no viajan a Bilbao para el duelo de Copa ante el Athletic

El FC Barcelona ha ofrecido la lista de 18 convocados para la ida de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic y en la misma no figuran ni Messi ni Luis Suárez. El argentino no viaja por precaución y el uruguayo no lo hace la estar sancionado con dos partidos en la competición.

De esta forma Neymar será el único representante de la MSN en San Mamés, un estadio en el que el brasileño no 'cae' muy bien tras los últimos duelos entre Athletic y Barcelona.

Lista de 18 convocados para el partido de Copa: Ter Stegen, Masip, Douglas, Piqué, Rakitic, Sergio, Dani Alves, Arda Turan, A.Iniesta, Neymar Jr, Mascherano, Bartra, Munir, Sandro, Sergi Roberto, Adriano, Aleix Vidal y Vermaelen.