Mateu Lahoz: "El VAR es un ángel de la guarda para nosotros"

Antonio Mateu Lahoz, colegiado del comité valenciano, habló sobre el uso del sistema de videoarbitraje VAR y explicó asimismo la respuesta que han encontrado por parte de los futbolistas desde su implantación.

"El VAR es un ángel de la guarda para nosotros. Los cuatro que estamos en el terreno de juego afrontamos el partido como si no existiese el VAR. Los jugadores se han adaptado, emocionalmente todos nos hemos adaptado. Influye a los jugadores y me gustaría darles las gracias porque ellos también son comprensivos. Saben que estamos en desarrollo", manifestó.

El árbitro participó en una rueda de prensa conjunta a la que también acudieron sus compañeros Alberto Undiano Mallenco, Jesús Gil Manzano y Carlos Del Cerro Grande. Además a su lado estuvieron Carlos Velasco Carballo (presidente del Comité Técnico de Árbitros) y Carlos Clos Gómez (Director del Proyecto VAR).

La opinión de los colegiados

En ella Undiano Mallenco, perteneciente al colegio navarro, habló sobre la duda a la hora de intervenir o no para los árbitros que visualizan el duelo desde fuera: "Es una de las grandes dificultades, el listón de intervención. En toda la preparación que hemos tenido hemos intentado unificar los criterios para llegar todos a saber dónde está el límite. A veces es complicado porque hay que decidir rápidamente si intervienes o no".

"El comité nos ha dado una serie de herramientas para saber cuáles son de intervención y cuáles no. Hay jugadas que están muy al límite y a veces puede ser complicado. Siempre lo hacemos conforme a las instrucciones para ayudar al compañero, para que todo sea lo más justo y lo más claro posible", añadió.

Por su parte Del Cerro Grande, del comité madrileño, señaló: "Las sensaciones cuando estás en el terreno y en el VAR son distintas pero tienen la afinidad de querer acertar. Cuando estás en el terreno tienes el respaldo del compañero que está en el VAR para ayudarte y si hay algo manifiesto sabes que tienes esa malla de seguridad".

"Desde el otro lado lo percibes del modo contrario, sientes que tienes que ayudar a tu compañero porque ha cometido un error claro y manifiesto. Sientes que tienes que dar el paso adelante porque se ha juzgado algo que no ha ocurrido y no quieres irte a casa con la sensación de no haber ayudado al compañero", agregó.

Además consideró que el uso del VAR no genera una gran afectación al ritmo de los choques: "La incidencia en los partidos a nivel de detener en juego es mínima. Si lo comparamos con el tiempo que se pierde en los saques de puerta, de banda... es un tiempo ínfimo en un partido de noventa minutos. Todos convendremos en que compensa perder esos segundos o minutos en tomar una decisión crucial e importante".