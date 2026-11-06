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Luis de la Fuente recuerda a las víctimas de Urda y a Jesús de Miguel: "España no se merece este dolor"

El seleccionador nacional se ha acordado de las víctimas y familiares del accidente ferroviario en Urda y de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que moría de forma trágica este martes.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España

Luis de la Fuente y la RFEF se unen al luto que vive España tras lo ocurrido en Urda y la trágica muerte de Jesús de Miguel | RFEF

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Luis de la Fuente y la selección española de fútbol no han sido ajenos a las tragedias vividas en los últimos días en España. El seleccionador nacional se ha acordado de los 69 muertos en el accidente ferroviario en Urda, de sus familias y también de Jesús de Miguel y su familia. A través del vídeo en el que ha anunciado la lista de convocados para los partidos de la Nations League ante República Checa e Inglaterra, el técnico de Haro y la RFEF han querido recordar a todos los que sufren estos días en España.

"Nos golpea una tragedia terrible que jamás debió ocurrir. Todo un país vuelve a llorar, cuando todavía no se habían secado las lágrimas de Adamuz. España no se merece este dolor", arranca señalando Luis de la Fuente.

"El fútbol es mucho más que 90 minutos o una victoria. Es el motor que nos une, nos unió para celebrar una Copa del Mundo con nuestra familia y nos tiene que unir hoy más que nunca. Nuestro deporte tiene una responsabilidad social y debe estar en el lugar correcto de la historia. Por eso hoy nos volcamos con las víctimas, también con nuestro compañero Jesús de Miguel, trágicamente fallecido esta semana. Queremos estar con todos ellos, con los que sufren una pérdida irreparable, con los que siente un vacío tras despedir a sus seres queridos. También con quienes pasan horas interminables en los hospitales, esperando noticias, conviviendo con la incertidumbre de su recuperación", ha indicado el seleccionador nacional.

Por último, Luis de la Fuente finaliza su alocución dejando claro que "la selección y los jugadores" desean estar "al lado de cada uno de nosotros", compartiendo "vuestro dolor".

"Con todos ellos compartimos está profunda impotencia. La selección y los jugadores, que son el reflejo de este país, quieren estar al lado de cada uno de nosotros. Compartimos vuestro dolor. Les rendiremos el máximo respeto y homenaje a las víctimas y a todas sus familias donde mejor sabemos hacerlo: en el terreno de juego. Para asumir esa responsabilidad y defender ese compromiso, esta es la lista de convocados", asegura Luis de la Fuente.

Lista de convocados de Luis de la Fuente

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García y Álvaro Valles

Defensas: Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Cucurella y Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Pedri, Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Barrios y Marc Roca.

Delanteros: Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino y Barrenetxea.

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