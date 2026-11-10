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Grimaldo muestra a Antena 3 su tatuaje tras ganar el Mundial: "La Copa del Mundo no podía faltar"

El defensa rojiblanco ha charlado con Sandra Cavia antes de los partidos de la Nations League ante República Checa e Inglaterra.

Grimaldo muestra a Antena 3 su tatuaje tras ganar el Mundial: "La Copa del Mundo no podía faltar"

VÍDEO | Entrevista completa a Alejandro Grimaldo en Las Rozas | Sandra Cavia | Adrián López

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Alejandro Grimaldo es uno de los 27 futbolistas convocados por Luis de la Fuente para los partidos de la Nations League frente a República Checa (jueves 12) e Inglaterra (domingo 15). El defensa del Atlético de Madrid tocó la gloria el pasado verano, siendo parte de la selección que se proclamó campeona del Mundo en Estados Unidos. El de Puebla de Vallbona, Valencia, fue uno de los integrantes de esa ya histórica España que se hizo un tatuaje para inmortalizar esa segunda estrella futbolística, un tatuaje que ha mostrado ante las cámaras de Antena 3 Deportes.

"Si ganábamos, me hacía el tatuaje seguro. Mío, no del míster. Tengo un tatuaje mío levantando la Copa del Mundo. ¿El de Cucurella? Yo creo que es más bonito (risas). Es un momento que es historia, tengo muchos tatuajes y la Copa del Mundo no podía faltar", señala Grimaldo en la entrevista con Sandra Cavia.

El lateral rojiblanco considera que no somos conscientes de todo lo que está logrando la actual selección española, con Luis de la Fuente como gran artífice y culpable de que la selección se haya convertido en "una familia".

"No se valora realmente todo lo que estamos haciendo y es algo increíble, es historia"

"Estamos en un momento increíble, con una selección increíble y creo que hay que disfrutar de todo esto porque no se valora realmente todo lo que estamos haciendo y es algo increíble, es historia. Tenemos equipo para alargar esto un poco más y eso vamos a intentar. Todo el mundo está feliz aquí, sentir que es una familia es importante", admite Alejandro Grimaldo.

El futbolista valenciano de 31 años deja claro que el gran objetivo ahora es conquista la Nations League, tras haber logrado ya el acceso a los cuartos de final.

"Hay varias selecciones muy potentes. Inglaterra, que está en nuestro grupo, es uno de los rivales a batir. Creo que lo hicimos bien en el primer partido en Londres y pensamos en nosotros. El objetivo es ganarla (la Nations) y es por lo que estamos trabajando. Tenemos equipo para ganar", explica Alejandro Grimaldo.

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