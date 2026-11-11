Por primera vez en la historia un robot participa en una prueba de atletismo contra humanos

La Antarctic Ice Ultra 2026 pasará a la historia del deporte como el primer evento donde un robot ha competido contra humanos. El humanoide se llama Qestr y estaba manejado a través de un mando a distancia por uno de los organizadores, Oliver Wang, que eufórico destacaba la importancia de este hito: "Es el primer robot que compite contra personas, contra corredores de verdad".

Qestr es el primer robot que participa en una prueba de atletismo contra humanos

No era un reto fácil para este robot, que tuvo que soportar temperaturas de hasta 24 grados bajo cero. El hielo le dificultó el caminar ya desde el principio, aunque luego cogió confianza y antes de la salida se fue a hacerse fotos con los otros 24 competidores, como si fuera una estrella de rock.

Tampoco el comienzo de la carrera se le dio bien, se chocó contra una de las banderas de los países participantes, con la de Canadá, y en lugar de correr se limitó a andar. Con gestos le azuzaron para que se espabilara y lo hizo.

La prueba era de 160 kilómetros pero el robot se quedó sin baterías en el 3 y tuvo que abandonar

Ya en carrera, Qestr demostró su competitividad, su gran capacidad para correr, pero no al nivel humano. El ganador fue el chino Yusheng Ni, que completó las cien millas de este ultramaratón en 17 horas, dos minutos y 24 segundos. El robot terminó la prueba mucho antes, al quedarse exhausto, sin baterías... al llegar al kilómetro tres. Sin duda la robótica tiene mucho margen de mejora en estos casos, aunque, como suele decirse en el deporte, lo importante era participar.

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