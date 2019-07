El defensa internacional español Mario Hermoso, último fichaje del Atlético de Madrid, expresó este jueves que su fichaje por el club rojiblanco era una oportunidad única", y repasó que "uno no puede borrar su pasado" sobre su paso por la cantera del Real Madrid y lo "único que queda es mejorar el futuro".

Unos minutos después del anuncio de su contratación por el Atlético, con el que firma por cinco temporadas después del acuerdo de traspaso con el Espanyol por 25 millones más 4 en variables, el central fue presentado por sorpresa en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano, aprovechando la convocatoria a la prensa de la presentación del internacional inglés Kieran Trippier a las 13.30.

"Es un reto importante para mi carrera. Uno no puede borrar su pasado, son cosas que pasan; lo único que queda es mejorar el futuro. Vengo con esa ilusión y con esas ganas de ponerme y defender esta camiseta. El respeto se gana en el campo", declaró sobre si su pasado madridista puede influir en el recibimiento de su afición.

Trajeado de gris, con camisa blanca, igual que sus zapatillas, y sin corbata, el futbolista de 24 años fue presentado con el número 22 que lucirá en su nueva camiseta rojiblanca.

"Es una de las cosas que más quería. Desde que tuve la oportunidad de poder venir aquí ni me lo planteé. Ni me lo pensé. Es una oportunidad única", declaró. "Me ayudaba a seguir creciendo, volvía a mi ciudad (él nació en Madrid)... Estoy encantado y deseando empezar ya con el equipo", añadió el defensa, que pasó el pertinente reconocimiento médico esta misma mañana, con permiso del Espanyol, mientras ambos clubes resolvían los últimos flecos del traspaso, completado este jueves.

"Cuando quedan pocas cosas por terminar de cerrar entre clubes, siempre es todo un poco más angustioso, más lento. Estaba tranquilo con la decisión y con las ganas que tenía de venir", dijo Mario Hermoso, que cifró "en un cien por cien" de interés tanto del Atlético como de él para que se completara su fichaje este verano.

No se planteó otra cosa

"Desde que se tuvo la oportunidad de poder venir al Atlético de Madrid, desde luego que no me planteé nada más que venir aquí y volver a mi ciudad. Tanto la dirección deportiva como el 'míster' (Diego Simeone), los compañeros, Andrea (Berta, director deportivo), Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado), el presidente (Enrique Cerezo) estaban muy ilusionados... Y yo más", expresó.

"Todo el cariño que me han mostrado tanto a mí como mi gente ha sido algo muy bonito, que han hecho que sienta lo que es el Atlético de Madrid y la verdad con muchas ganas de empezar", añadió Hermoso, que jugó en la Escuela de Fútbol de la Concepción de Madrid antes de fichar por la cantera del Real Madrid, donde llegó hasta el Castilla, del que fue traspaso al Espanyol hace dos años. Ahora jugará en el Atlético desde el perfil izquierdo del centro de la defensa, de donde ha salido Diego Godín.

"Presión, ninguna. Es un reto bonito e importante. Diego ha sido un emblema dentro del club y qué mejor manera de poder seguir haciendo esa historia, ese camino, con ganas de crecer y seguir en esta línea", apuntó.

"Vengo con mucha ilusión. Y siempre con las cosas claras, de mejorar, de cada día aspirar a más, de seguir creciendo y un poco las señas del Atlético de Madrid; el no parar, la entrega, la lucha, el ser constante... Es un poco lo que me identifica y lo que he venido a mostrar aquí", concluyó el nuevo número 22 del Atlético.