Di María: "Es difícil adaptarse a Van Gaal. Yo tuve un par de roces con él"

UN FACTOR DE SU SALIDA DE MANCHESTER

Ángel Di María ha hablado en ESPN radio sobre su ya exentrenador, Louis Van Gaal. El argentino ha apuntado que la relación con el técnico no era buena y esa fue una de las razones que le hicieron salir de Manchester para recalar en el PSG. "Las cosas no me salían y el entrenador me cambiaba de posición. Él tiene su filosofía y una de las cosas por las que me quise ir del Manchester fue por esa", ha declarado el de Rosario.