Maradona carga contra su hija: "Todo lo que gané en mi vida lo voy a donar, no les voy a dejar nada"

El técnico del Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, ha utilizado las redes sociales para cargar contra su hija Gianinna. El exfutbolista ha respondido a las acusaciones de su hija, la mujer del futbolista Sergio Agüero, en las que aseguraba que a su padre le están matando por dentro.

"Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo", explicaba Maradona en su vídeo para Instagram TV.

Maradona aseguró además que todo el dinero que ha ganado a lo largo de su carrera lo donará y que no va a dejar nada de herencia a su hija. "Les digo a todos: no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias", concluía.

La respuesta de su exmujer

La que fue su esposa ha respondido a las palabras del argentino, con el que está en juicio por una presunta estafa. "Así como tenés los huevos para subir un vídeo a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste", publicó Claudia Villafañe en su cuenta oficial de Instagram.