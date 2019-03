Luis Suárez: "No tenemos la misma pegada del año anterior"

"No estamos teniendo la misma pegada que teníamos el año anterior". Así lo ha afirmado Luis Suárez, delantero del F.C Barcelona, en una entrevista concedida a TV3. Sobre el acierto goleador de la presente campaña, en la que el equipo culé no se muestra tan efectivo como antaño, el delantero uruguayo no duda en que esta temporada están peor.

No obstante, ha querido romper una lanza por su equipo, que ya ha vivido situaciones similares: "El año pasado, al principio, ganábamos los partidos y te quedabas con la sensación de que estábamos ahí, pero en el segundo semestre estuvimos espectaculares".

También ha sido preguntado sobre la ausencia de Leo Messi, y como lo afronta él y toda la plantilla: "Obviamente que con Leo es mucho más fácil, pero sin él tengo que tratar de hacerlo fácil también y cada uno debe resposabilizarse de su trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Nadie lo va a querer sustituir porque es insistituible".

Además, se ha pronunciado sobre los pitos que se oyeron en el Camp Nou cuando jugaron frente al Bayer Leverkusen: "A uno no le gusta que lo piten para nada, en ningún sentido. Era todo una maravilla cuando se ganó el triplete, cuando se ganó la Supercopa de Europa y ahora, por haber perdido uno o dos partidos, ya se empieza a juzgar al equipo por algunas cosas, lo cual creo que no tiene ningún sentido", ha finalizado.